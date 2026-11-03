Uşak'ta kapsamlı uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Valilik açıklaması ve operasyonun kapsamı:

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında kent genelinde 15-31 Ekim tarihleri arasında belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmada, planlı aramalar ve teknik takibin sonuçlarıyla çok sayıda madde ele geçirildiği bildirildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 1.987 adet sentetik ecza, 280 gram sentetik ecza tozu, 26.935 kullanımlık sentetik bonzai, 56 gram metamfetamin, 41 gram esrar, 30 gram kokain, 12 adet ecstasy ve 1 adet hassas terazi yer aldı. Yetkililer, özellikle sentetik ecza ve kullanımlık bonzai miktarının operasyonun ölçeğini gösterdiğini vurguladı.

gözaltılar ve hukuki süreç:

Operasyonlar kapsamında toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Valiliğin açıklaması, soruşturmanın sürdüğünü ve şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiğini belirtiyor.

UŞAK’TA BELİRLİ TARİHLER ARASINDA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 13 KİŞİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.