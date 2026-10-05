Uşak'ta sahada sıkı denetim: hayvan hareketleri ve sağlık kontrolü

Uşak'ta yol kontrolleri sürüyor

Uşak genelinde hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması amacıyla yol kontrol ve denetimleri gerçekleştiriliyor. Denetimlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri birlikte görev alıyor.

Denetimlerin kapsamı:

Uygulanan kontrollerde öncelikle hayvanların sağlık durumları inceleniyor. Ayrıca nakil işlemlerine ilişkin nakil belgeleri, kayıtlı hayvan hareketleri ve sevk ile taşıma şartlarının uygunluğu kontrol ediliyor. Bu süreçte bulaşıcı hastalık risklerinin azaltılması için taşıma koşullarına ve evrak düzenine özel önem veriliyor.

Hedef ve süreklilik:

Çalışmaların temel amacı hayvan sağlığını korumak, hastalık yayılmasını önlemek ve yetiştiricilerin emeğini güvence altına almaktır. Yetkililer, saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

UŞAK’TA HAYVAN HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ VE HAYVAN HAREKETLERİNİN KONTROL ALTINDA TUTULMASI AMACIYLA YOL KONTROL VE DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.