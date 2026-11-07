Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Süper Lig 11. haftasında bugün dört maçın var atamaları belli oldu

Trendyol Süper Lig 11. haftasında bugün oynanacak dört karşılaşmanın VAR atamaları açıklandı. Galatasaray-Amed maçında Fabio Melo VAR koltuğunda yer alacak.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Süper Lig 11. haftasında bugün dört maçın var atamaları belli oldu

Bugünün VAR atamaları:

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında bugün programda bulunan dört karşılaşma için Video Yardımcı Hakem (VAR) atamaları resmen açıklandı. Atamalar, maçların yönetim kadrolarını tamamlayarak hakem trafiğini netleştirdi.

Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler:

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Müsabakada sahadaki başhakem olarak Halil Umut Meler görev yapacak. Bu maçın VAR koltuğunda Fabio Melo bulunurken, AVAR görevini Kerem Ersoy üstlenecek.

Diğer maçlardaki VAR görev dağılımı:

13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: VAR olarak Onur Özütoprak görevlendirildi.

16.00 Samsunspor - Konyaspor: VAR koltuğunda Pol Van Boekel yer alacak.

19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir: Bu maçın VAR'ı Eren Özyemişcioğlu olarak açıklandı.

Böylece bugün oynanacak dört karşılaşmanın hakem destek ekipleri netleşmiş oldu; atamalar maçların akışı ve karar mekanizmaları açısından son aşamayı oluşturuyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE BUGÜN OYNANACAK 4 MAÇIN VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) BELLİ OLDU.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE BUGÜN OYNANACAK 4 MAÇIN VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) BELLİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kasımpaşa yeni bir döneme schreuder ile başladı
images

Fenerbahçe Çorum deplasmanına son idmanla hazırlanıyor
images

Eyüpspor evinde Kocaelispor karşısında ilk çeyrekte geride
images

Dört isim milli formayla çağrıldı: Bodrum FK umut veriyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kasımpaşa yeni bir döneme schreuder ile başladı

İstanbul merkezli soruşturmada 121 tutuklama, 39 ilde dijital bahis ağlarına operasyon

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Çöken yönetim krizi çalışanlara faturayı kesti: Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz