Süper Lig 11. haftasında bugün dört maçın var atamaları belli oldu

Bugünün VAR atamaları:

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında bugün programda bulunan dört karşılaşma için Video Yardımcı Hakem (VAR) atamaları resmen açıklandı. Atamalar, maçların yönetim kadrolarını tamamlayarak hakem trafiğini netleştirdi.

Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler:

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Müsabakada sahadaki başhakem olarak Halil Umut Meler görev yapacak. Bu maçın VAR koltuğunda Fabio Melo bulunurken, AVAR görevini Kerem Ersoy üstlenecek.

Diğer maçlardaki VAR görev dağılımı:

13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: VAR olarak Onur Özütoprak görevlendirildi.

16.00 Samsunspor - Konyaspor: VAR koltuğunda Pol Van Boekel yer alacak.

19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir: Bu maçın VAR'ı Eren Özyemişcioğlu olarak açıklandı.

Böylece bugün oynanacak dört karşılaşmanın hakem destek ekipleri netleşmiş oldu; atamalar maçların akışı ve karar mekanizmaları açısından son aşamayı oluşturuyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE BUGÜN OYNANACAK 4 MAÇIN VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) BELLİ OLDU.