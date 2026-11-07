Bayburt'ta dayanışma ve rekabet sahnesi: Karadeniz kamu spor oyunları

Bayburt ev sahipliğinde bölge müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge Müsabakaları Bayburt'ta başladı. Organizasyonda voleybol ve masa tenisi branşlarında yapılan karşılaşmalar, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarından katılan takımlar arasında kıyasıya rekabet ve dayanışma ortamı yaratıyor.

Karadeniz bölgesinden gelen takımların mücadelesi, maç programına göre 11 Kasım'a kadar devam edecek. Bölge turnuvasında başarılı olan ekipler, İzmir’de düzenlenecek Türkiye finalleri için hak kazanacaklar.

açılış töreni ve temsilcilerin mesajları:

Açılış törenine Vali Mustafa Eldivan, Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimettin Selçuk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende sporun dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendiren yönüne vurgu yapıldı; kamu çalışanları arasındaki kaynaşmanın artırılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amaçları öne çıkarıldı.

Vali Mustafa Eldivan, organizasyonda mücadele edecek takımlara başarı dileklerini iletti. Program kapsamında kamu yöneticilerinin katılımıyla bir voleybol maçı da oynandı ve etkinliğin hem rekabet hem de kaynaşma yönü somutlandı.

organ bağışı farkındalığı ve mesajlar:

Etkinlikler çerçevesinde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir organ bağışı standı açıldı. Standta organ bağışının hayat kurtaran önemi vurgulandı ve katılımcılara farkındalık mesajları iletildi. Açılan pankartta yer alan ifade şu şekildeydi: "Kalbinize bir kez sorun, hayat vermek ister mi?"

Yetkililer organ bağışının bir kişiye yeniden yaşam şansı, birçok aileye ise umut olabileceğini belirtti. Turnuva boyunca hem sportif rekabetin hem de toplumsal duyarlılık konularının eş zamanlı olarak gündemde tutulacağı ifade edildi.

Toplam 18 ilden 60 takımın mücadele ettiği bölge müsabakaları, katılımcılar için hem sportif hedefler hem de kurumlar arası ilişkilerin güçlenmesi açısından önem taşıyor.

BAYBURT, 18 İLDEN 60 TAKIMIN KATILDIĞI KAMU SPOR OYUNLARI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR