Zorlu parkurda hayat kurtaran ambulans sürüş eğitimi

Eğitim sahada uygulamayla ilerliyor:

Bolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi, ambulans kazalarının önüne geçilmesi ve acil durumlarda sürüş güvenliğinin artırılması amacıyla düzenleniyor. Eğitimler, Karaçayır Mahallesi'ndeki trafiğe kapalı parkurda gerçekleştirilen uygulamalı etaplarla sürücülere teorik bilgilerin sahada pekiştirilmesini sağlıyor.

Parkurda dubalarla oluşturulan zorlu bölümler, ani fren, araç kontrolü, manevra ve refleks geliştirme gibi becerilerin test edilmesine imkân veriyor. Sürücüler dubaları devirmeden, en kısa ve güvenli sürede etapları tamamlamaya çalışırken, kriz anlarında doğru karar verme ve kontrol becerilerini geliştiriyorlar.

Eğitimin içeriği ve hedefleri:

Bolu İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hande Gürol, eğitimin amacını personelin bilgi ve becerilerini artırmak olarak özetliyor. Dr. Gürol, uygulamanın Bakanlık koordinasyonunda ve Bölge Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütüldüğünü belirterek, 'Hız yapmak hayat kurtarmaz, güvenli ve kontrollü hız hayat kurtarır' sözleriyle doğru sürüş anlayışının altını çizdi.

Gürol, hedeflerinin sıfır kaza, maksimum verimlilik olduğunu ve ekip olarak vatandaşlara 'şifa köprüsü' olmayı amaçladıklarını vurguladı. Ayrıca vatandaşlara çağrı yaparak bir ambulans görüldüğünde fermuar sistemi uygulamaları ve 'Yaşama Yol Ver' anlayışıyla sağlık ekiplerinin daha hızlı ulaşmasına destek olmalarını istedi.

Uygulama aşamaları ve eğitmen değerlendirmesi:

Güvenli sürüş eğitmeni Aykut Oğuz eğitimin dört gün sürdüğünü ve ilk günün teorik bilgi aktarımıyla geçtiğini aktardı. Teorik bölümde trafik kuralları, trafik kanunları, sürüş becerileri, ambulansın fiziki özellikleri ve donanım arızalarına yönelik hususlar ele alınıyor. Ardından saha uygulamalarına geçilerek aşamalı olarak zorluk derecesi artırılıyor.

Oğuz, kursiyerlerin önce yavaş, kontrollü parkurlarda test edildiğini; yetkinlik kazandıkça daha hızlı etaplara geçildiğini belirtti. Eğitimin son gününde yapılan performans testleriyle katılımcıların refleks, fren mesafesi, manevra kabiliyeti ve duruş kontrolü gibi becerileri değerlendirilerek hizmete hazır hâle getiriliyorlar.

Eğitmenlerin beklentisi, tüm sürücülerin risk almadan hareket etmesi ve görev esnasında güvenli sürüş prensibini önceliklendirmesidir. Program, trafik yoğunluğuna rağmen hasta ve yaralılara en hızlı ve en güvenli şekilde ulaşma amacını destekleyecek şekilde tasarlandı.

BOLU’DA AMBULANS KAZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ VE ACİL DURUMLARDA SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK 4 GÜNLÜK AMBULANS SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENİYOR. EĞİTİM KAPSAMINDA SÜRÜCÜLER, TRAFİĞE KAPALI PARKURDA OLUŞTURULAN ZORLU ETAPLARDA HÜNERLERİNİ SERGİLİYOR.