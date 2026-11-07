İyileşmeyen yaralarda tıbbi larva uygulaması: eski yöntem modern tıpta yeniden şekilleniyor

iyileşmeyen yaralarda yeniden gündeme gelen yöntem:

Tıbbi larva tedavisi, son yıllarda iyileşmeyen yaraların yönetiminde dikkat çeken yöntemlerden biri haline geldi. Özel laboratuvarlarda steril şartlarda yetiştirilen tıbbi larvalar, yara üzerindeki nekrotik dokunun mekanik ve enzimatik yollarla uzaklaştırılmasını sağlar. Bu yaklaşım özellikle kronik yaralarla başa çıkmada alternatif veya tamamlayıcı bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi GETAT Bölüm Başkanı Uzm. Dr. Yegane Koulıeva Özcan uygulamanın kullanım alanlarını ve koşullarını aktardı. Dr. Özcan, yöntemin yüzyıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve modern tıpta yeniden yapılan değerlendirmelerle standart tedavi protokollerine entegre edildiğini belirtti.

uygulama nasıl ilerliyor:

Tedavi, yaranın durumuna göre planlanıyor. Önce yara bölgesi temizleniyor; ardından tıbbi larvalar özenle yerleştiriliyor ve belirlenen süre boyunca bırakılıyor. Pansuman sıklığı ve larva değişimleri hastanın genel durumu ve yaranın özelliklerine göre doktor tarafından düzenleniyor. Larvalar yalnızca nekrotik dokuyu uzaklaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda salgıladıkları enzim ve proteinlerle dokunun toparlanmasına katkıda bulunabiliyor.

Dr. Özcan uygulamayla ilgili olarak, özellikle diyabetik yaralar ve antibiyotiklere dirençli yaralar gibi klasik tedavilere yanıt vermeyen durumlarda maggot tedavisinin başarılı sonuçlar verdiğini vurguladı.

tarihçe ve güvenlik değerlendirmesi:

Maggot tedavisinin tarihi, savaş alanlarındaki cerrahi gözlemlere kadar uzanıyor; larvaların bulunduğu bazı yaraların daha hızlı iyileştiği uzun zamandır bilinmekte. Avrupa, Amerika ve Avustralya’da yapılan araştırmalar modern uygulamaların bilimsel zemine oturmasına yardımcı oldu. Bununla birlikte günümüzde doğadan rastgele larvalar kullanılmıyor; yalnızca belirli özelliklere sahip, steril koşullarda yetiştirilmiş tıbbi larvalar tercih ediliyor.

Uygulamanın güvenliği ve etkinliği için işlem mutlaka sağlık kuruluşunda ve deneyimli bir cerrahi veya profesyonel sağlık ekibi tarafından yapılmalı. Dr. Özcan son olarak, maggot tedavisinin tek başına bir mucize çözüm olmadığını, ancak uygun hasta seçimi ve doğru uygulama ile iyileşmeyen yaraların yönetiminde değerli bir yöntem olduğunu belirtti.

UZM. DR. YEGANE KOULIEVA ÖZCAN