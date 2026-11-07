Benfica altyapısından Ankara'ya: Tiago Gouveia geleceğe ilişkin net mesaj verdi

Tiago Gouveia: Gençlerbirliği deneyimi ve gelecek planları

Gençlerbirliği'nin kiralık Portekizli kanat oyuncusu Tiago Gouveia, Ankara'daki yaşamından ve takım içindeki durumundan memnun olduğunu söyledi. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdiği röportajda kariyeri, oynadığı mevki, takımın son performansı ve geleceğe dair beklentileri hakkında ayrıntılı açıklamalar yaptı.

benfica altyapısının etkisi:

Gouveia, futbola hazırlanmasında en belirleyici kulübün Benfica olduğunu vurguladı. Sporting ve Benfica'nın Portekiz futbolunda büyük kulüpler olduğunu belirten oyuncu, Benfica altyapısının jenerasyonları için önemli oyuncular yetiştirdiğini, tesisler ve teknik kadronun profesyonel ortamının kariyerine güç kattığını ifade etti. Teknik direktörlerin kalitesinin gelişiminde çok etkili olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, Benfica'da çalışmanın kendisi için bir şans olduğunu belirtti.

oyun tarzı ve ideal mevki:

Kendisini daha çok eski tip kanat oyuncusu olarak tanımlayan Gouveia, modern futboldaki içe kat eden kanat anlayışından farklı olarak çizgiden top alıp dikine gidişi, kaleye yönelik hareketleri tercih ettiğini anlattı. Farklı pozisyonlarda denendiğini ama en rahat hissettiği yerin sağ açık ya da sol açık olduğunu söyledi; bu mevkilerde takıma daha çok katkı verdiğini düşünüyor.

gençlerbirliği'nde kalma ihtimali ve sözleşme:

Tiago Gouveia, Gençlerbirliği'nde oynamaktan ve Ankara'da yaşamaktan memnun olduğunu belirtti. Sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini ve sözleşmede yazılı bir satın alma opsiyonunun bulunduğunu hatırlatan oyuncu, bu opsiyonun kullanılabileceğini veya farklı görüşmelerin yapılabileceğini söyledi. Gouveia, kararın sadece iki kulübün değil, kendisinin de katılacağı görüşmelerle şekilleneceğini, kulübün gelecek projeleri ve planları üzerine konuşacaklarını ve kendisinin böyle bir teklife her zaman açık olacağını ifade etti.

"Ben her zaman Gençlerbirliği’nin teklifine açık olacağım" sözleriyle memnuniyetini netleştiren Gouveia, anlaşma olması durumunda burada kalmanın mümkün olabileceğini ekledi.

maç içi duygular ve hakem ilişkisi:

Duygusal bir oyuncu olduğunu kabul eden Gouveia, maçlara bu hisleri yansıtmaya çalıştığını ve maç sonunda mutlu olmayı hedeflediğini anlattı. Hakemlerle iletişimin karşılıklı olması gerektiğini vurgulayan futbolcu, duygusal oyuncuların hakemler tarafından idare edilmesi gerektiğini; aynı zamanda oyuncuların da hakemlerle doğru ilişki kurması gerektiğini söyledi. Maç sonunda iyi bir maç yönettiğine inandığı hakeme gidip tebrik ettiği örneklerden bahseden Gouveia, ilişkinin iki taraflı olması gerektiğine dikkat çekti.

performans değerlendirmesi ve gelecek maç beklentileri:

Galatasaray maçında yakaladığı iki pozisyonu değerlendirememesinin moralini bozduğunu ve bunun hayal kırıklığı yarattığını anlatan Gouveia, böyle büyük rakiplere karşı bulunan fırsatları değerlendirmek gerektiğini söyledi. Ancak aynı ruh haliyle Alanyaspor maçında daha iyi oynadığını ve gol katkısı verdiğini belirtti. Takımın kolektif oyununun bireysel performansları ön plana çıkardığını söyleyen oyuncu, Beşiktaş deplasmanına da aynı anlayışla gitmeleri halinde iyi bir skor alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

portekiz milli takımı beklentisi:

Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmasının ardından Portekiz Milli Takımı'nda her oyuncuda olduğu gibi kendisinde de bir davet beklentisi bulunduğunu belirten Gouveia, özellikle kendi mevkisinde çok kaliteli oyuncular olduğunu kabul etti. Şu anki önceliğinin Gençlerbirliği'ndeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu ve performansının milli takım tarafından takdir edilmesi halinde bunun kendisi için önemli olacağını ifade etti. Gouveia, Portekiz Milli Takımı'nın menfaatleri doğrultusunda karar verileceğine inandığını ve şu an bulunduğu durumun tadını çıkardığını söyledi.

Gençlerbirliği forması altında süre aldığı dönemde kariyerine katkı sağlayacak performanslar sergilemeyi hedefleyen Tiago Gouveia, hem kulüp hem de kişisel hedefleri için odaklanmaya devam edeceğini belirtti.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN PORTEKİZLİ FUTBOLCUSU TİAGO GOUVEİA, ANKARA EKİBİNDE MUTLU OLDUĞUNU BELİRTEREK, ONLARDAN GELECEK TEKLİFE AÇIK OLACAĞINI SÖYLEDİ.