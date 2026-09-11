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Uşak'ta temizlik seferberliği: ekipler sokak sokak hijyen sağlıyor

Uşak Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, kent genelinde yürüttükleri temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarıyla daha temiz ve yaşanabilir kent hedefliyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Uşak'ta temizlik seferberliği: ekipler sokak sokak hijyen sağlıyor

Uşak Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Uşak Belediyesi ekipleri, daha temiz ve yaşanabilir bir kent hedefiyle şehrin farklı noktalarında yoğun temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, kent genelinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

çalışma alanları:

Ekipler sokak ve cadde temizliğinin yanı sıra yeşil alan düzenlemeleri ve çevre temizliği faaliyetlerini de programlı şekilde yürütüyor. Çalışmalar, belediye sorumluluk alanındaki farklı bölgelerde eş zamanlı olarak uygulanıyor ve ekiplerin saha koordinasyonu ön planda tutuluyor.

belediyenin açıklaması:

Uşak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla kent genelindeki çalışmaların devam edeceği belirtildi. Belediyenin açıklamasında, düzenli temizlik ve çevre düzenlemesinin kent yaşam kalitesini artırma hedefi vurgulandı.

Belediye, sahadaki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ve kent genelindeki temizlik hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini açıkladı. Yapılan çalışmaların, Uşak'ı daha düzenli ve sağlıklı bir yaşam alanı haline getirmeye katkı sağlaması amaçlanıyor.

UŞAK BELEDİYESİ EKİPLERİ, DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDA...

UŞAK BELEDİYESİ EKİPLERİ, DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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