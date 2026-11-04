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Uşak'ta üreticilere alternatif gelir sunan tıbbi ve aromatik bitki eğitimi

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası'ndaki eğitimde 90 üreticiye tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, ekonomik değeri ÇKS başvurularını anlattı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Berk Doğan

Uşak'ta üreticilere alternatif gelir sunan tıbbi ve aromatik bitki eğitimi

Uşak'ta üreticilere alternatif gelir sunan tıbbi ve aromatik bitki eğitimi

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması hedefiyle Ziraat Odası'nda tıbbi ve aromatik bitkiler eğitimi düzenlendi. Program, üreticilerin yeni ürünlere yönelmesini teşvik etmeye ve saha bilgisini artırmaya odaklandı.

eğitimin içeriği ve katılımcılar:

Eğitimi, kurumun teknik personeli vererek katılımcılara tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği, tarımsal üretimdeki önemi, ekonomik değeri ile üreticilere sunduğu alternatif fırsatlar hakkında bilgi aktarıldı. Eğitimde toplam 90 üretici yer aldı. Programa ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık ve Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ali İltuş ile teknik personel katıldı.

ÇKS başvuruları ve üretici buluşması:

Eğitim sonrası, İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir Ziraat Odası'na Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu için gelen üreticilerle görüştü. Bilir, üreticilerin ÇKS başvurularına ilişkin sorularını yanıtlayarak taleplerini dinledi ve başvuru süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik bilgilendirme yaptı.

Yetkililer, bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin tarımsal üretimde çeşitliliği artırma, alternatif ürünlerin yaygınlaşmasını sağlama ve üreticilerin bilgi birikimini güçlendirme açısından önem taşıdığını vurguladı. İl Müdürülüğü'nün saha odaklı desteklerinin sürdürüleceği bildirildi.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TARIMSAL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE ALTERNATİF...

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TARIMSAL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE ALTERNATİF ÜRÜNLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA ZİRAAT ODASINDA TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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