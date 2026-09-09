Usta, gece mesaisi yapan çırağına taksit borcunu silip motosiklet hediye etti

Ustadan emeğe karşılık:

Kocaeli'de bir motosiklet tamircisi, çırağı Ahmet'in çalışkanlığını görünce karşılıksız bırakmadı. Akşam saatlerinde dükkandan ayrılan usta, Ahmet'in kendisinden habersiz şekilde gece yarısına kadar işyerinde kalarak iki motosikletin montajını tamamladığını güvenlik kamerası kayıtlarından öğrendi. Ahmet, ustasının saat 21.00 civarında dükkandan çıkmasının ardından işleri bitirmek için çalışmaya devam etti ve gece 01.30'a kadar montajı tamamladı.

Gece mesaisi ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Usta, güvenlik kamerası kayıtlarını cep telefonuyla izleyip kayda aldı. Görüntülerde Ahmet'in işyerinde yalnız başına çalıştığı, montajı bitirdiği ve sabah yeniden saat 09.00'da dükkanı açmayı planladığı görülüyor. Bu detaylar usta tarafından hem mesleki övgü hem de çalışanın sorumluluk bilincinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Hediye ve usta konuşması:

Usta, çırağının emeğini takdir ederek daha önce taksitle sattığı motosikletin kalan borcunu sildi ve aracı Ahmet'e hediye etti. Usta, kameradan aldığı görüntüler eşliğinde duygularını şöyle dile getirdi: "Ahmet, gecenin 01.30’unda benden habersiz dükkanda çalışıyor. Saat 21.00’de dükkandan çıktım. Ahmet’e de dükkanı kapatıp gitmesini söyledim. Ben çıktıktan sonra iki motorun montajını yapmış. Gece 01.30 olmuş, hala çalışıyor. Ne zaman çıkacak, ne zaman eve gidecek. Sabah yine 09.00’da dükkanı açacak. Ahmet, benden satın aldığın o motoru sana doğum günü hediyesi ettim oğlum. Al, tepe tepe kullan. Hayırlı olsun. Doğum günün de kutlu olsun aslanım benim. Hak ediyorsun sen, aferin sana, helal olsun."

Ustanın jesti, çırak–usta ilişkilerinde emeğin görülmesi ve karşılığının verilmesinin somut bir örneği olarak kayda geçti. İşyerindeki bu davranış, hem mesleki disiplinin hem de karşılıklı güvenin önemini vurguluyor.

GÜVENLİK KAMERASINDAN AHMET’İN HALA ÇALIŞTIĞINI GÖREN USTA, GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUYLA KAYDA ALARAK ÇALIŞANININ ÇALIŞMA AZMİNİ ANLATTI.