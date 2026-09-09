Dolar 48,4713 +0,03%
Euro 56,4510 +0,22%
Bist 14.390,10 -0,11%
Altın Gram 6.935,14 +0,25%
EUR/USD 1,1641 +0,10%
Brent Petrol 99,69 +1,81%
--°

Usta, gece mesaisi yapan çırağına taksit borcunu silip motosiklet hediye etti

Kocaeli'de 01.30'a kadar dükkanda kalarak iki motosikletin montajını yapan çırağa, usta taksitli motosikletin kalan borcunu silip hediye etti.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Usta, gece mesaisi yapan çırağına taksit borcunu silip motosiklet hediye etti

Ustadan emeğe karşılık:

Kocaeli'de bir motosiklet tamircisi, çırağı Ahmet'in çalışkanlığını görünce karşılıksız bırakmadı. Akşam saatlerinde dükkandan ayrılan usta, Ahmet'in kendisinden habersiz şekilde gece yarısına kadar işyerinde kalarak iki motosikletin montajını tamamladığını güvenlik kamerası kayıtlarından öğrendi. Ahmet, ustasının saat 21.00 civarında dükkandan çıkmasının ardından işleri bitirmek için çalışmaya devam etti ve gece 01.30'a kadar montajı tamamladı.

Gece mesaisi ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Usta, güvenlik kamerası kayıtlarını cep telefonuyla izleyip kayda aldı. Görüntülerde Ahmet'in işyerinde yalnız başına çalıştığı, montajı bitirdiği ve sabah yeniden saat 09.00'da dükkanı açmayı planladığı görülüyor. Bu detaylar usta tarafından hem mesleki övgü hem de çalışanın sorumluluk bilincinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Hediye ve usta konuşması:

Usta, çırağının emeğini takdir ederek daha önce taksitle sattığı motosikletin kalan borcunu sildi ve aracı Ahmet'e hediye etti. Usta, kameradan aldığı görüntüler eşliğinde duygularını şöyle dile getirdi: "Ahmet, gecenin 01.30’unda benden habersiz dükkanda çalışıyor. Saat 21.00’de dükkandan çıktım. Ahmet’e de dükkanı kapatıp gitmesini söyledim. Ben çıktıktan sonra iki motorun montajını yapmış. Gece 01.30 olmuş, hala çalışıyor. Ne zaman çıkacak, ne zaman eve gidecek. Sabah yine 09.00’da dükkanı açacak. Ahmet, benden satın aldığın o motoru sana doğum günü hediyesi ettim oğlum. Al, tepe tepe kullan. Hayırlı olsun. Doğum günün de kutlu olsun aslanım benim. Hak ediyorsun sen, aferin sana, helal olsun."

Ustanın jesti, çırak–usta ilişkilerinde emeğin görülmesi ve karşılığının verilmesinin somut bir örneği olarak kayda geçti. İşyerindeki bu davranış, hem mesleki disiplinin hem de karşılıklı güvenin önemini vurguluyor.

GÜVENLİK KAMERASINDAN AHMET’İN HALA ÇALIŞTIĞINI GÖREN USTA, GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUYLA KAYDA...

GÜVENLİK KAMERASINDAN AHMET’İN HALA ÇALIŞTIĞINI GÖREN USTA, GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUYLA KAYDA ALARAK ÇALIŞANININ ÇALIŞMA AZMİNİ ANLATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Savaş gölgesinde turizm: İranlı ziyaretçiler Van'ı keşfediyor
images

Çemişgezek'ten mülkiye mektebine: telefonu değil hayallerini seçti
images

Milyon dolarlık süperarabalar Atatürk Havalimanı'nda dev lojistikle sergilendi
images

Kışlık sos için hangi domatesler tercih edilmeli

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Savaş gölgesinde turizm: İranlı ziyaretçiler Van'ı keşfediyor

İdil Biret'in mirası müzikle buluşuyor: yedinci festival Datça, Bodrum ve Menteşe'de

Kayserispor'a PFDK'dan çok sayıda para ve hak mahrumiyeti cezası

Darende'de altyapı ve kültür yatırımları sahada değerlendirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali