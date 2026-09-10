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Yozgat’ta köpek sahiplerine son uyarı: kaydını yaptırmayan ve terk edenlere ağır para cezası

Yozgat Valiliği, köpeklerin mikroçiple kayıt ve kuduz aşısı zorunluluğunu duyurdu; kaydı yaptırmayanlara 10.423, terk edene 108.370 TL ceza uygulanacak.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Yozgat’ta köpek sahiplerine son uyarı: kaydını yaptırmayan ve terk edenlere ağır para cezası

Valilikten yürütülen çalışmalar:

Yozgat Valiliği, sahipli köpeklerin kuduz aşılarının yaptırılması ve mikroçip ile kayıt altına alınmasına yönelik çalışmaların il merkezi, ilçeler ve köylerde aralıksız sürdüğünü açıkladı. Valilik açıklamasında, kayıt altına almanın hem hayvanların güvenliği hem de toplum sağlığı açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Başvuru süreci hakkında vatandaşlara bilgi verilirken, köpek sahiplerinin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine mikroçip, pasaport ve kuduz aşı bedelini yatırarak dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi. Başvurunun ardından 6 aylık yaşa kadar olan sahipli köpekler kayıt altına alınarak kuduz aşıları uygulanacak.

Cezalar ve yasal yaptırımlar:

Valilik, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen hayvan sahiplerini uyardı. Buna göre, 6 aylık yaştan büyük köpeğini kayıt altına aldırmayanlara 10.423 lira idari para cezası uygulanacak; cezanın kesilmesinin ardından mikroçip takma işlemi gerçekleştirilebilecek.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipli hayvanını terk edenlere ise 108.370 lira idari para cezası uygulanacağı duyuruldu. Ayrıca, gözetimi altındaki hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı açısından tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakan ya da kontrolünde ihmalkâr davranan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesi uyarınca 6 aya kadar hapis ve adli para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Valilik açıklamasında, kayıtlı hayvanların köy ve mahalle içinde bağlı tutulması, serbest bırakılmaması ve terk edilmemesi gerektiği hatırlatılarak, vatandaşların hem yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri hem de toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamaları istendi.

YOZGAT VALİLİĞİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN HAYVAN SAHİPLERİNE UYGULANACAK CEZALAR...

YOZGAT VALİLİĞİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN HAYVAN SAHİPLERİNE UYGULANACAK CEZALAR KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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