Uyuşturucu operasyonunda 199 ecstasy hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmada narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada, K.K. (22) üzerinde 199 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

operasyonun yürütülmesi:

Arama ve operasyonu, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelinin üzerinde yasa dışı olduğu değerlendirilen çok sayıda hap bulundu ve delil niteliği taşıyan maddeler emniyete götürüldü.

gözaltı ve adliyeye sevk süreci:

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma ve yasal süreç, yetkili birimlerce sürdürülüyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE NARKOTİK POLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÇALIŞMADA ÜZERİNDE 199 ADET ECSTASY HAP ELE GEÇEN K.K.(22) GÖZALTINA ALINDI.