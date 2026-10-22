Dolar 49,5370 -0,17%
Euro 55,6713 -0,24%
Bist 11.260,74 -2,73%
Altın Gram 6.489,25 -1,82%
EUR/USD 1,1198 -0,32%
Brent Petrol 111,34 +2,32%
--°

Uyuşturucu operasyonunda 199 ecstasy hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

İlkadım'da düzenlenen operasyonda K.K. (22) üzerinde 199 ecstasy hap ele geçirildi; şüpheli emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Uyuşturucu operasyonunda 199 ecstasy hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda 199 ecstasy hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmada narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada, K.K. (22) üzerinde 199 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

operasyonun yürütülmesi:

Arama ve operasyonu, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelinin üzerinde yasa dışı olduğu değerlendirilen çok sayıda hap bulundu ve delil niteliği taşıyan maddeler emniyete götürüldü.

gözaltı ve adliyeye sevk süreci:

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma ve yasal süreç, yetkili birimlerce sürdürülüyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE NARKOTİK POLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÇALIŞMADA ÜZERİNDE 199 ADET...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE NARKOTİK POLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÇALIŞMADA ÜZERİNDE 199 ADET ECSTASY HAP ELE GEÇEN K.K.(22) GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Telefon iade tartışması Gemlik'te ağır yaralanmayla sonuçlandı
images

çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği iddiasında mütalaa açıklandı
images

Efruz apartmanı davasında 8 kişiye hapis, 4 kişi beraat etti
images

Efeler'de eski eşin kayınpederine ait iş yerine silahla giden kişi gözaltına alı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum'da coşku sokaklara taşınıyor: Cumhuriyet Bayramı programı hazır

Konyaspor hız kesmiyor: Gençlerbirliği sınavı için son provasını yaptı

çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği iddiasında mütalaa açıklandı

Kütahya'da besmeleyle başlayan ilk adım sevinci

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi