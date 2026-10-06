Uyuşturucu sevkiyatında yeni yöntem: motor içinde 971 hap bulundu

Denizli narkotik ekipleri araç motoruna gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirdi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Ekipler tarafından adım adım takip edilen iki şüpheli araç, Sarayköy ilçesindeki uygulama noktasında durdurularak arandı.

Operasyon ve takip

İstihbarata dayalı yürütülen takip sonucu gerçekleştirilen uygulamada araçlar detaylı şekilde incelendi. Aramalarda görev alan hassas burunlu narkotik köpeği de kullanılarak araçların motor bölümlerinde şüpheli paketler tespit edildi. Operasyon, ekiplerin eşgüdümlü takibi ve uygulama noktası kontrolüyle tamamlandı.

Ele geçirilen madde ve yasal süreç

Şüpheli araçlarda bulunan paketlerde toplam 971 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan üç kişi, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve sevkiyata karışan diğer bağlantıların araştırılması için çalışmalar devam ediyor.

DENİZLİ’DE NARKOTİK POLİSLERİNİN İKİ ŞÜPHELİ ARAÇTA YAPTIĞI ARAMADA 971 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ. UYUŞTURUCU MADDEYİ MOTOR KISMINA GİZLEYEN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.