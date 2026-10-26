Uzlaştırma uygulamaları adli yükü hafifletti: 2 milyonu aşkın dosyada uzlaşma

ankara'da düzenlenen tören ve temel mesajlar:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Uzlaştırma Ödül Töreni ile Alternatif Çözümlerde 10. Yıl Sempozyumunda uzlaştırma ve alternatif çözüm mekanizmalarının ceza adalet sistemi içindeki rolünü değerlendirdi. Programa Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, çok sayıda savcı ve davetli katıldı; etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gürlek, uyuşmazlıkların tarafları ve toplumu tatmin edecek şekilde adil, hızlı, basit ve en az maliyetle çözülmesinin maddi hukuk ve yargılama hukukunun temel hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

uzlaştırmanın gelişimi ve hedefleri:

Bakan Gürlek, alternatif çözüm yollarına verilen önemi şu çerçevede açıkladı: ceza uyuşmazlıklarının hızlı ve etkin sonuçlandırılması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve adli kaynakların etkin kullanımı. Uzlaştırma kurumunun ceza yargılamasının yükünü hafifleten, tarafların ortak çözüm bulmasını sağlayan etkin bir mekanizma haline geldiğini belirtti.

Bu çerçevede yapılan vurgular arasında, uzlaştırmanın yalnızca dosya sayısını azaltmakla kalmayıp hakim, savcı, uzlaştırmacı ve büro personelinin iş süreçlerini iyileştirerek adalet hizmetlerinin niteliğini artırdığı da yer aldı. Gürlek, uzlaştırmanın ilk kez 2005 yılında ceza adalet sistemine dahil edildiğini ve 2016 yılının Aralık ayında yapılan köklü değişikliklerle kuruma büyük bir ivme kazandırıldığını hatırlattı.

onarıcı adalet ve hukuki güvenceler:

Bakan, alternatif çözüm yollarının adaletten vazgeçmek değil; adaleti uyuşmazlığın niteliğine uygun yöntemlerle en hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Onarıcı adalet yaklaşımının; mağdurun zararının giderilmesi, mağdurun sürece katılımı ve failin sorumluluk üstlenmesine olanak sağlaması bakımından önem taşıdığını söyledi.

Gürlek, alternatif çözümlerin cezasızlık algısına yol açıp açmadığı konusuna da değinerek, "alternatif çözüm ile cezasızlık birbirinden farklı kavramlardır" ifadelerini kullandı. Bu yolların hangi suçlarda, hangi şartlarla ve hangi hukuki sonuçlarla uygulanabileceğinin kanunla belirlendiğini, dolayısıyla sorumluluktan kaçış olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Alternatif mekanizmaların, yargılamaların hızlanmasına ve mahkemelerin daha ağır ile karmaşık suçlara odaklanmasına katkı sağladığını ve adalete güvenin cezanın kesinliği, çabukluğu ve hukukun öngörülebilir biçimde uygulanmasıyla güçleneceğini ifade etti.

uygulama verileri ve ödüller:

Bakan Gürlek, uzlaştırmanın uygulama bilgilerini paylaşırken dikkat çekici rakamlar verdi. Uzlaştırmacı siciline kayıtlı ve cumhuriyet başsavcılıkları listelerinde yaklaşık 30 bini aşkın uzlaştırmacının görev yaptığını; "2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüpheli uzlaşmıştır" şeklinde özetleyerek sürecin yaygınlığını ortaya koydu.

Ayrıca Gürlek, diğer alternatif çözüm yöntemlerinde de önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti: seri muhakeme, ön ödeme, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve basit yargılama usulleri ile çok sayıda dosyanın sonuçlandırıldığını söyledi. Bakan, bu yöntemlerin 2025 yılında asliye ceza ve çocuk mahkemelerine ilk kez açılan kamu davalarında yüzde 33 azalma sağladığını aktardı.

Program kapsamında 2025 yılında en başarılı 33 cumhuriyet başsavcılığına ve 10 uzlaştırmacıya plaket ve ödül takdim edildi; tören hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Gürlek, uygulamanın niteliğini güçlendirmek için kurulan mekanizmaları; 2016'da faaliyetleri hızlandırmak amacıyla kurulan Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları bünyesindeki uzlaştırma bürolarını, ayrıca eğitim, sınav, sicil ve denetim süreçlerini özellikle vurguladı. Uzlaştırma süreçlerinde bağış, fidan dikimi, öğrencilere kırtasiye yardımı ve Kızılay’a kan bağışı gibi toplumsal dayanışmayı güçlendiren edimlerin de taraflarca tercih edildiğini aktardı.

Son olarak Gürlek, yargı teşkilatının iş yükünü yönetilebilir kılarken adalet hizmetinin kalitesini sürekli artırmanın hedefleri arasında olduğunu belirtti. Bu hedef doğrultusunda hakim, cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacı ve ilgili personelin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, mağdur haklarının korunması, gönüllülük ilkesinin gözetilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin öncelikli çalışma alanları olduğunu kaydetti.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, 'UZLAŞTIRMA ÖDÜL TÖRENİ VE ALTERNATİF ÇÖZÜMLERDE 10. YIL SEMPOZYUMU'NDA KONUŞTU