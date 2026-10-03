Uzman eğitimciden velilere uyarı: akran zorbalığı yalnızlığı ve okul başarısını zedeliyor

Uzman Lokman Karataş'ın uyarıları

Uzman eğitimci Lokman Karataş, okullarda giderek artan akran zorbalığının çocukların hem sosyal hem de eğitim hayatında ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi. Karataş, zorbalığın yalnızca sözlü veya fiziksel saldırılardan ibaret olmadığını; öğrenciyi dışlama, ötekileştirme ve oyunlara dahil etmeme gibi davranışların da aynı derecede zarar verici olduğunu belirtti.

Zorbalığın görünmeyen biçimleri:

Karataş, "Sözlü ve fiziksel davranışın yanında, davranışsal akran zorbalığı daha fazla. Öğrenciyi dışlama, öğrenciyi ötekileştirme, oyun alanına almama gibi şeyler biraz daha fazla" diyerek, görünmeyen zorbalık örneklerine dikkat çekti. Bu tür davranışlar, çocuğun arkadaş çevresinden kopmasına, yalnızlaşmasına ve ilerleyen süreçte depresif belirtiler göstermesine neden olabiliyor.

Uzman, zorbalığın altında yatan sebepler olarak yalnızlık, sosyal medya etkisi ve öğrencinin kendini iyi hissetmeme durumunu sıraladı. Bu faktörlerin bir araya gelmesiyle zorbalık davranışlarının yaygınlaştığını ifade etti ve mağdur çocuklarda "okula gitmek istememe, sessizleşme ve okul başarısında çok ciddi düşüşler" gibi belirtilerin görülebildiğini vurguladı.

Okul ve ailenin sorumlulukları:

Karataş, öğretmenlerin gözlem ve müdahalesinin önemine değinerek, "Öğretmenler derse girdiklerinde yaşanan bir sıkıntıyı rehber öğretmenlere aktarmalı ve sıkıntılar da ailelerle paylaşılmalıdır" dedi. Çocuğun yaşadığı duyguyu aileye ya da öğretmene anlatamamaktan kaynaklanan korkuların, sorunun derinleşmesine yol açtığını belirtti.

Ailelere yönelik önerilerde bulunan Karataş, çocuklarla daha fazla vakit geçirilmesinin kritik olduğunu söyledi. Özellikle akşam yemeklerinin, ailenin bir araya gelip çocuklarla sohbet edebileceği tek ortak zaman dilimi olduğuna dikkat çekti ve bu anların sorgulayıcı değil sohbet amaçlı kullanılmasının çocukların yaşadığı sorunları paylaşmasını kolaylaştıracağını belirtti.

Karataş, ebeveynlerin çocuklarını hem değerli hissettirmesi hem de bir aile ortamında yetiştirmesi gerektiğini belirterek, "Çocukla birlikte vakit geçirmemek aslında onları yalnızlığa itiyor. Bu yalnızlığı ortadan kaldıracak davranışlar ise çocukla sohbet etme ve çocuğu dinlemektir" ifadelerini kullandı. Ayrıca ebeveynlerin, çocuklarına "Ne olursan ol sen benim yavrumsun" yaklaşımını göstererek özgüven ve ifade özgürlüğünü desteklemelerinin önemini vurguladı.

Sonuç olarak Karataş, akran zorbalığının tek seferlik bir olay olmadığını; sürekli gözlem, aile-okul iş birliği ve uygulamalı eğitimlerle üzerine gidilmesi gereken bir problem olduğunu söyledi ve hem eğitimcileri hem de velileri daha dikkatli olmaya çağırdı.

UZMAN EĞİTİMCİ LOKMAN KARATAŞ