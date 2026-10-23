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Üzümlü'de köy köy hasar tespiti ve koordineli müdahale

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Cavit Şireci ve il özel idaresi ekipleriyle Kureyşli, Sarıkaya ve Çardaklı köylerinde sel hasarlarını inceledi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:16

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 08:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Üzümlü'de köy köy hasar tespiti ve koordineli müdahale

hasar tespit ve saha incelemeleri:

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, sel felaketinden etkilenen köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

köy ziyaretleri ve eşlik eden yetkililer:

Hökelekli'ye, İl Genel Meclisi Başkanı Cavit Şireci ve İl Özel İdaresinin ilgili müdürleri eşlik ederek Kureyşli, Sarıkaya ve Çardaklı köylerini ziyaret etti.

tespitler ve müdahale değerlendirmesi:

Ziyaretlerde, sel sonrası ortaya çıkan hasarlar ile bölgede devam eden müdahale çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alındı. Sahadaki çalışmaları değerlendiren Hökelekli, ihtiyaç duyulan müdahalelerin koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

ÜZÜMLÜ’DE SELDEN ETKİLENEN KÖYLERDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ÜZÜMLÜ’DE SELDEN ETKİLENEN KÖYLERDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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