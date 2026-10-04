Uzunköprü'de iş arkadaşları arasında bıçaklı kavga: bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak üzerinde 3 Ekim Cumartesi günü saat 23.40 sıralarında bir tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda aynı maden şirketinde çalıştıkları belirtilen M.G. ile R.K. (39) ve B.G. (36) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle arbede yaşandı. Kısa sürede büyüyen kavga sırasında R.K. ve B.G. kesici aletle yaralandı.

Tıbbi müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp bölgesi ve çene altından ağır yaralanan 39 yaşındaki R.K., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı B.G.'de sol el serçe parmağının koptuğu tespit edildi; ilk tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Olayın ardından kaçan şüpheli M.G. (52), güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu Çavuşlu köyü'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin ayrıntıların soruşturma tamamlandıkça netleşeceğini açıkladı.

EDİRNE'NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNDE AYNI MADEN ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIKLARI ÖĞRENİLEN MESAİ ARKADAŞLARI ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.