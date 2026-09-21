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Vagon üstündeki temas 12 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Mihalıççık'ta tren vagonuna çıkan 12 yaşındaki Arda V. yüksek gerilim hattına temas ederek ağır yaralandı; vücudunda yüzde 70 yanık var.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:54

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Vagon üstündeki temas 12 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Olayın detayları:

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki tren istasyonunda, izin günlerinde köye gelen ailenin 12 yaşındaki Arda V. istasyon hattında duran vagonun üzerine çıktı. Vagonun üzerindeyken yüksek gerilim hattına temas eden çocuk elektrik akımına kapıldı.

Olay yeri ve müdahale:

Oğlunun akıma kapıldığını gören 46 yaşındaki Soner V., çocuğunu kurtarmak için vagonun üzerine çıktı; müdahale etmeye çalışırken baba da akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından baba ve çocuk ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Hastane tedavisi ve soruşturma:

Her iki yaralı, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Küçük Arda'nın vücudunda yaklaşık yüzde 70 oranında yanık oluştuğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi; Arda'nın yarın ameliyata alınacağı bildirildi. Babanın genel sağlık durumunun oğluna kıyasla kısmen daha iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor.

ESKİŞEHİR&#039;İN MİHALIÇÇIK İLÇESİNDE TREN VAGONUNUN ÜZERİNE ÇIKARAK YÜKSEK GERİLİM HATTINA TEMAS EDEN...

ESKİŞEHİR'İN MİHALIÇÇIK İLÇESİNDE TREN VAGONUNUN ÜZERİNE ÇIKARAK YÜKSEK GERİLİM HATTINA TEMAS EDEN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK İLE ONU KURTARMAK İSTERKEN AKIMA KAPILAN BABASININ HASTANEDEKİ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR. VÜCUDUNDA YÜZDE 70 ORANINDA YANIK OLUŞAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN YARIN AMELİYATA ALINACAĞI ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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