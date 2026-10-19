Vali Aydın Baruş'tan ev ziyaretleri: gaziye teşekkür, şehit ailesine şükran

vali baruş'un hane ziyaretleri:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, kentte yaşayan kahramanların emanetlerini yalnız bırakmayarak hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretler, asker ve gazi yakınlarıyla yapılan birebir görüşmeler ve sohbetlerle sürdü.

kıbrıs gazisi ziyareti:

Ziyaret programının ilk durağı, Kıbrıs Gazisi Ferit Işıkın evi oldu. Vali Baruş, gazi Işık ile bir süre baş başa sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı; vatan savunmasında gösterdiği fedakârlık ve kahramanlık için teşekkür etti ve kendisine sağlıklı, huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

şehit ailesine ziyaret:

Gazi ziyaretinin ardından Vali Baruş, Şehit P. Er Mevlüt Gençoğlunun ailesini ziyaret etti. Şehidin yakınları tarafından karşılanan Baruş, aile fertleriyle yakından ilgilenerek devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı ve şehidi rahmet, minnet ve dualarla andı.

hatıra fotoğrafı ve kapanış:

Samimi görüşmelerin ardından ziyaretler, ailelerle çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Vali Baruş, ev ziyaretleri süresince yakınlara yönelik destek ve teşekkür mesajlarını yineleyerek ziyaretleri tamamladı.

VALİ AYDIN BARUŞ, KIBRIS GAZİSİ FERİT IŞIK’I ZİYARET EDEREK BİR SÜRE SOHBET ETTİ.