Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Vali Baruş Karaçoban'da hizmet ve gençlik yatırımlarını inceledi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Karaçoban'da Kaymakam Ali İhsan Selimoğlu'ndan brifing aldı, ADEM kurslarını ve gençlik merkezlerini inceledi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Baruş Karaçoban'da hizmet ve gençlik yatırımlarını inceledi

Vali Baruş'ın Karaçoban ziyareti:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe ziyaretleri kapsamında Karaçoban'a gelerek bir dizi inceleme ve temasta bulundu. İlçe girişinde Karaçoban Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu ve ilçe kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Baruş, ilk olarak kaymakamlık makamına geçerek ilçede yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetlerinin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, ilçenin öncelikleri, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler kapsamlı biçimde ele alındı. Vali Baruş, toplantıda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

kaymakamlık brifingi:

Toplantıda Kaymakam Selimoğlu tarafından ilçenin ihtiyaçları, altyapı ve sosyal hizmet projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Vali Baruş, brifingin ardından kurum yetkilileriyle karşılıklı değerlendirmelerde bulunarak önceliklendirme ve takip mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

adem'de el sanatları ve kadın istihdamı:

Yönetsel görüşmelerin ardından saha incelemelerine başlayan Vali Baruş, Karaçoban Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM)'i ziyaret etti. Merkezde açılan tel kırma ve el sanatları kurs sınıflarını gezen Vali Baruş, eğitmenlerden kursun işleyişi ve kursiyerlerin aldığı eğitim hakkında bilgi aldı.

Merkezde toplam 40 kursiyerin eğitim gördüğü, kadınların hazırladığı geleneksel el işi eserlerin sergilendiği görüldü. Vali Baruş, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalarında kolaylık diledi ve geleneksel el sanatlarının yaşatılmasının yanı sıra kadınların ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonunun önemine vurgu yaptı. Ayrıca bu tür merkezlerin desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

gençlerle eğitim ve etüt çalışmaları:

İlçe temaslarının son bölümünde Vali Baruş, eğitim ve gençlik yatırımlarına odaklanarak Karaçoban Müftülüğü Gençlik Ofisi, okuma salonu ve öğrencilerin sınavlara hazırlandığı etüt merkezini ziyaret etti. Burada ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi, onların eğitim, kariyer planları ve gelecek hedeflerini dinledi.

Vali Baruş, ziyaret sırasında gençlerin gelişimini destekleyen sosyal ve eğitsel mekânların ilçenin başarı çıtasını yükselteceğini belirterek şunları söyledi: "Gençlerimizin eğitimine, kültürel ve kişisel gelişimine doğrudan katkı sağlayan bu tür sosyal ve eğitsel mekânların varlığı, ilçelerimizdeki başarı çıtasını yukarı taşıyacaktır".

Ziyaret programının tamamlanmasının ardından Vali Aydın Baruş, ilçeden ayrıldı.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, İLÇE ZİYARETLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA KARAÇOBAN İLÇESİNDE BİR DİZİ...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, İLÇE ZİYARETLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA KARAÇOBAN İLÇESİNDE BİR DİZİ İNCELEME VE TEMASLARDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kıtlama çayında sorun dinledi: vali Aydın Baruş Karaçoban esnafının nabzını tutt...
images

ulu çınarlar müzikle bir araya geldi: huzurevinde yaprak sarma günü
images

Samsun’da altı ay süren yalnız protesto geniş destek aldı
images

Van'da âlimler buluştu: müslüman toplumların güncel fıkhî meseleleri tartışıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çayırova Belediyesi sahasında Bordo Bandırma'yı 95-78 mağlup etti

Bursaspor başkanından hakem incelemesi çağrısı: şehrin hakkını savunuruz

Kayseri'nin raylı ulaşımında yeni dönem: Erkilet'i merkeze ve havalimanına bağlayacak 18 km'lik hat

Osmangazi’de ebeveynlere akran zorbalığıyla mücadele rehberi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi