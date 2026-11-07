Vali Baruş Karaçoban'da hizmet ve gençlik yatırımlarını inceledi

Vali Baruş'ın Karaçoban ziyareti:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe ziyaretleri kapsamında Karaçoban'a gelerek bir dizi inceleme ve temasta bulundu. İlçe girişinde Karaçoban Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu ve ilçe kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Baruş, ilk olarak kaymakamlık makamına geçerek ilçede yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetlerinin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, ilçenin öncelikleri, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler kapsamlı biçimde ele alındı. Vali Baruş, toplantıda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

kaymakamlık brifingi:

Toplantıda Kaymakam Selimoğlu tarafından ilçenin ihtiyaçları, altyapı ve sosyal hizmet projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Vali Baruş, brifingin ardından kurum yetkilileriyle karşılıklı değerlendirmelerde bulunarak önceliklendirme ve takip mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

adem'de el sanatları ve kadın istihdamı:

Yönetsel görüşmelerin ardından saha incelemelerine başlayan Vali Baruş, Karaçoban Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM)'i ziyaret etti. Merkezde açılan tel kırma ve el sanatları kurs sınıflarını gezen Vali Baruş, eğitmenlerden kursun işleyişi ve kursiyerlerin aldığı eğitim hakkında bilgi aldı.

Merkezde toplam 40 kursiyerin eğitim gördüğü, kadınların hazırladığı geleneksel el işi eserlerin sergilendiği görüldü. Vali Baruş, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalarında kolaylık diledi ve geleneksel el sanatlarının yaşatılmasının yanı sıra kadınların ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonunun önemine vurgu yaptı. Ayrıca bu tür merkezlerin desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

gençlerle eğitim ve etüt çalışmaları:

İlçe temaslarının son bölümünde Vali Baruş, eğitim ve gençlik yatırımlarına odaklanarak Karaçoban Müftülüğü Gençlik Ofisi, okuma salonu ve öğrencilerin sınavlara hazırlandığı etüt merkezini ziyaret etti. Burada ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi, onların eğitim, kariyer planları ve gelecek hedeflerini dinledi.

Vali Baruş, ziyaret sırasında gençlerin gelişimini destekleyen sosyal ve eğitsel mekânların ilçenin başarı çıtasını yükselteceğini belirterek şunları söyledi: "Gençlerimizin eğitimine, kültürel ve kişisel gelişimine doğrudan katkı sağlayan bu tür sosyal ve eğitsel mekânların varlığı, ilçelerimizdeki başarı çıtasını yukarı taşıyacaktır".

Ziyaret programının tamamlanmasının ardından Vali Aydın Baruş, ilçeden ayrıldı.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, İLÇE ZİYARETLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA KARAÇOBAN İLÇESİNDE BİR DİZİ İNCELEME VE TEMASLARDA BULUNDU.