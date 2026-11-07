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Vali Baruş cemevinde eğitim ve kültür çalışmalarını yerinde inceledi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevini ziyaret ederek cemevinin kültürel, sosyal ve eğitim çalışmalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:41

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Baruş cemevinde eğitim ve kültür çalışmalarını yerinde inceledi

vali baruş'un cemevi ziyareti:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevini ziyaret ederek dernek yönetimi ve cemevi yetkilileriyle bir araya geldi. Ziyarette, cemevinde yürütülen kültürel, sosyal ve eğitsel faaliyetler hakkında kapsamlı bilgi alındı.

Vali Baruş, dernek tarafından karşılandı; karşılamada Erzurum Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ertürk Karaman, cemevi dedesi Kenan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Görüşme sırasında cemevinin faaliyet alanları ve toplumla ilişkileri ele alındı.

bina ve eğitim faaliyetlerinin yerinde incelenmesi:

Program kapsamında Vali Baruş, cemevi binasını ve sosyal alanlarını gezerek merkez bünyesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Kursiyerlerin üretimine sunulan el emeği ürünler tek tek gözden geçirildi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Ziyarette, el emeği ürünlerin sergilendiği bölümdeki kursiyerlerin çabaları vurgulandı; Vali Baruş, emeği geçenleri tebrik etti ve dernek yönetimiyle bir süre baş başa sohbet etti.

eşlik eden yetkililer:

Vali Aydın Baruş’un ziyareti sırasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer de hazır bulundu. Toplantı ve inceleme programı karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, HZ. İMAM HÜSEYİN ERZURUM CEMEVİNİ ZİYARET EDEREK DERNEK YÖNETİMİ VE...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, HZ. İMAM HÜSEYİN ERZURUM CEMEVİNİ ZİYARET EDEREK DERNEK YÖNETİMİ VE CEMEVİ YETKİLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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