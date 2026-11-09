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Vali Baruş'tan ev ziyaretleri: şehit ailesi ve gaziyle buluşma

Erzurum Valisi Aydın Baruş, şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun ailesi ile gazi Sedat Aktaş'ı evlerinde ziyaret ederek devletin desteğini ve şükranını iletti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Baruş'tan ev ziyaretleri: şehit ailesi ve gaziyle buluşma

Vali Baruş'tan şehit ve gazi evlerine ziyaret

şehit ailesiyle geçen zaman:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilk olarak şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun ailesini evinde ziyaret etti. Aile fertleriyle yakından ilgilenen Vali Baruş, bir süre sohbet ederek şehidin aziz hatırasını yâd etti. Görüşmede Baruş, devletin her zaman ve her şartta şehit ailelerinin yanında olduğu mesajını vererek kapılarının onlara her zaman açık olduğunu ifade etti.

gazi ziyareti ve birlik mesajı:

Program kapsamında Vali Baruş daha sonra Gazi Sedat Aktaş'ı evinde ziyaret etti. Aktaş ve ailesiyle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Baruş, gazinin sağlıklı, hayırlı ve huzurlu bir ömür sürmesi temennisinde bulundu. Ziyarette Vali Baruş, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim her zaman baş tacımızdır" sözleriyle milletin en mukaddes emanetlerine verilen değeri vurguladı.

Ziyaretlere Yakutiye Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile İl Müftüsü Yaşar Çapçı da eşlik etti. Yapılan görüşmelerde şehit yakınları ile gazilerin talepleri dinlendi ve gerekli desteklerin devam edeceği belirtildi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, KENTTEKİ ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR. VALİ BARUŞ...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, KENTTEKİ ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR. VALİ BARUŞ, ŞEHİT PİYADE ER SEZAİ EKŞİOĞLU’NUN AİLESİ İLE GAZİ SEDAT AKTAŞ’I EVLERİNDE ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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