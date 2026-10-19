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Vali Eldivan muhtarlarla gündemi ve talepleri görüştü

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek ihtiyaç ve talepleri değerlendirdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Vali Eldivan muhtarlarla gündemi ve talepleri görüştü

Vali Eldivan muhtarlarla bir araya geldi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında merkez mahalle ve köy muhtarlarını kabul etti. Görüşme, Valilik toplantı salonunda gerçekleşti ve muhtarların günleri kutlandı.

mahalle ve köylerin ihtiyaçları:

Eldivan, muhtarların vatandaşların taleplerini ve beklentilerini ilgili kurumlara iletmede önemli görevler üstlendiğini vurguladı. Toplantıda muhtarlardan köy ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi alındı; eksiklerin tespiti ve çözüm yollarının takibi konusunda iletişimin önemi öne çıktı.

ziyaretin kapanışı ve teşekkür:

Muhtarlar Derneği Başkanı Hüzeyfe Budak kabul için Vali Eldivan'a teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi; Eldivan ayrıca muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

VALİ ELDİVAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

VALİ ELDİVAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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