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Vali Işın’dan spora destek: 'Geleceğe Koşan En Hızlı Kütahyalı' projesi il geneline yayılacak

Kütahya Valisi Musa Işın, Pazarlar Spor Lisesi'nin 8. sınıflara yönelik 'Geleceğe Koşan En Hızlı Kütahyalı' projesinin il çapında uygulanmasını onayladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Vali Işın’dan spora destek: 'Geleceğe Koşan En Hızlı Kütahyalı' projesi il geneline yayılacak

Vali Işın projelere tam destek verdi:

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Başkanı ve Okul Müdürü Muammer Gökalp ile güreş antrenörü Tugay Altıntaş, Kütahya Valisi Musa Işın’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede okulun sportif başarıları, yürütülen faaliyetler ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Ziyarette, Pazarlar Spor Lisesi’nin Okul Sporları müsabakalarında elde ettiği 111 madalya ve kupa ile taekwondo ve geleneksel güreş branşlarındaki çalışmalar Vali Işın’a sunuldu. Heyet, ayrıca Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci destekli Yağlı Güreş ve Geleneksel Güreş Takımı ile düzenlenen organizasyonların değerlendirmesini yaptı. Ziyaretin anısına Vali Işın’a geleneksel güreşin simgelerinden kıspet hediye edildi.

projenin kapsamı ve hedefleri:

Toplantıda öne çıkan çalışma, Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan ve fikrî mülkiyet hakları kulübe ait olan "Geleceğe Koşan En Hızlı Kütahyalı" projesiydi. Vali Işın, projenin il genelinde uygulanmasını onaylayarak kurumlar arası iş birliği protokolünün hazırlanması için gerekli talimatları verdi.

Proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında erdem-değer-eylem çerçevesiyle kurgulanmış olup, Kütahya merkez ve 13 ilçedeki ortaokullarda 8. sınıf öğrencilerine yönelik kablosuz dijital fotosel sistemleriyle sürat yetenek taraması yapmayı öngörüyor. Taramalar sonucunda belirlenecek 16 kız ve 16 erkek finalist, Kütahya’nın en hızlısı olmak için düzenlenecek büyük finalde yarışacak.

yerel projeler ve yaygınlaştırma adımları:

Proje kapsamında keşfedilen yeteneklerin lisanslanarak Türk sporuna kazandırılması hedefleniyor; ilerleyen dönemde çalışmanın "Türkiye En Hızlısını Arıyor" vizyonuyla ulusal düzeye taşınması planlanıyor. Ziyarette ayrıca Kulübün yürüttüğü diğer projeler; İsveç ortaklı "Buz Pehlivanı" Erasmus+ Projesi, "Bağımlılığa Karşı Güreş ile Engel Oluyoruz" sosyal sorumluluk projesi ve "Tematik Güreş Sınıfı" altyapı projesi de değerlendirildi.

Vali Musa Işın, kulübün projelerine destek vereceklerini belirterek geleneksel güreşin Kütahya genelinde yaygınlaştırılması yönünde talimat verdi. Kulüp Başkanı ve Proje Koordinatörü Muammer Gökalp, Vali Işın’a kabulü ve yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederken, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci’ye verdikleri destek için ayrı bir şükran sundu.

Gökalp, "Nazik kabulleri, devletimizin şefkatini ve eğitime, spora olan güçlü desteklerini hissettiren yakın ilgileri için Sayın Valimize şükranlarımı arz ederim. Ayrıca ‘Geleceğe Koşan En Hızlı Kütahyalı’ projemizin sahadaki güçlü paydaşları olan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Bülent Küçük’e ve Kütahya İl Millî Eğitim Müdürümüz Mustafa Yılmaz’a spora verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Şehrimizin spor potansiyelini daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Işın’ın talimatları doğrultusunda Pazarlar Spor Lisesi, geleneksel güreşi Kütahya’nın tüm ilçelerinde yaygınlaştırmak ve proje çıktılarının sürdürülebilirliğini sağlamak için adımlarını hızlandıracak.

KÜTAHYA VALİLİĞİNDEN PAZARLAR SPOR LİSESİNİN PROJESİNE DESTEK

KÜTAHYA VALİLİĞİNDEN PAZARLAR SPOR LİSESİNİN PROJESİNE DESTEK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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