Manisa şehir kartı ailelere ve küçük esnafa 30 milyon TL’lik destek sağladı

Manisa şehir kartı ile eğitim desteğinin kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulunun duyurduğu uygulama kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik eğitim desteği Manisa Şehir Kartı üzerinden hayata geçirildi. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 10 bin öğrenci için kişi başı 3 bin TL olmak üzere toplam 30 milyon TL tutarında bakiye kartlara yüklendi.

Destekler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edildi. Yüklenen tutarlar yalnızca anlaşmalı kırtasiyelerde kullanılabiliyor; böylece öğrencilerin okul hazırlıklarına doğrudan katkı sağlanırken, küçük esnafın da ekonomik hareketlenmeye dahil edilmesi hedefleniyor.

kullanım şekli ve hedeflenen etki:

Manisa Şehir Kartı bakiyesiyle aileler çocuklarının çanta, defter, kalem, boya ve diğer kırtasiye ihtiyaçlarını anlaşmalı üye iş yerlerinden karşılayabiliyor. Belediye yetkilileri, uygulamanın amacını hem ailelerin yükünü hafifletmek hem de yerel esnafa can suyu olmak olarak özetliyor.

Başkan Besim Dutlulu proje başlamasıyla ilgili şunları söyledi: "Kırtasiye desteklerimiz başladı. Hem ailelerimizin yükünü hafifletiyor, hem çocuklarımızın yüzünü güldürüyor, hem de esnafımıza can suyu oluyoruz. 10 bin öğrencimiz için hazırladığımız 3 bin TL’lik kırtasiye desteğini, toplam 30 milyon TL değerinde olmak üzere Manisa Şehir Kartı hesaplarına yatırdık."

ailelerin ve esnafın değerlendirmeleri:

Projeden yararlanan aileler, uygulamanın okul masraflarını karşılamada belirgin kolaylık sağladığını vurguladı. Üç çocuğu bulunan Gözde Gündüz, desteğin kendileri için büyük bir kolaylık olduğunu ifade ederek, "3 çocuğum var. Kırtasiye desteği almaya geldik. Malum bu hayat şartlarında destek bize ilaç gibi geldi. Üç çocukla başka bir yerden ihtiyaçları almaya kalksam epey zorlanacaktım. Üçünün de masrafı boyasından kalemine kadar çok fazla. Bu yüzden Başkanımız Besim Bey’e çok teşekkür ederiz" dedi.

İki çocuk annesi Cansu Hatice Bilgin ise sözlerinde, "Bu ekonomik şartlarda çocukların okul ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak bizi zorlamıştı. Bu yıl önümüze çok güzel bir fırsat çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyemiz kırtasiye desteği sağladı. Kızımın bütün alışverişlerini kartla yapmayı düşünüyorum. Bu yüzden Besim Başkan’a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın esnaf cephesinden gelen geri dönüşleri de olumlu. Kırtasiye esnafı Eren Tunbalı, ailelerin alışverişte daha rahat hareket ettiğini belirterek, "İnsanlar kendi parasıyla çok rahat alışveriş yapamadığı için buraya geldiğinde ‘bunu da alalım’ rahatlığı oluştu. 3 bin TL, gerçekten ihtiyacı olan aileler için büyük bir para. Üç çocuğu olan bir ailenin çanta, beslenme seti, boya, kalem, kalemtraş gibi ihtiyaçları ciddi bir masraf oluşturuyor. Bu destekle aileler daha rahat alışveriş yapabiliyor" dedi.

Tunbalı, uygulamanın 30 milyon TL tutarındaki desteğinin küçük esnaf açısından önemine dikkat çekerek, projenin zincir marketler ve kurumsal mağazalar yerine Esnaf Odasına kayıtlı kırtasiyelerde kullanılmasının kendileri için büyük bir artı olduğunu vurguladı: "Desteğin zincir marketlerde ve kurumsal yerlerde geçmemesi, Esnaf Odasına kayıtlı kırtasiyelerde kullanılabilmesi bizim için çok büyük bir artı. Vatandaşa ve esnafa yarayan böyle bir projeyle ilk kez karşı karşıyayız."

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) Başkanı Bahattin Akyüz de uygulamanın küçük esnafı doğrudan desteklediğini belirtti. Akyüz, Manisa merkezde yaklaşık 74 kırtasiye esnafı bulunduğunu, ilçelerde ise Salihli’de yaklaşık 12, Akhisar’da yaklaşık 20 kırtasiyenin sisteme dahil edildiğini söyledi ve projenin yerel esnaf açısından değerini vurguladı.

başvuru süreci ve belediyenin taahhütleri:

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, destekten yararlanmak isteyen ailelerin başvurularını belediyenin resmi internet sitesi manisa.bel.tr üzerinden ve ÜZÜM mobil uygulaması aracılığıyla yapabileceğini belirtiyor. Başvuru sırasında öğrenci belgesinin yüklenmesi gerektiği bildirildi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Selin Koç uygulamaya ilişkin, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun daha önce müjdesini verdiği Manisa Şehir Kartı uygulamasını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte okul masraflarını karşılamakta güçlük çeken ailelerimize bir nebze olsun destek sunuyoruz. Her öğrencimiz için 3 bin TL’lik bakiye Manisa Şehir Kartı’na yüklendi. Toplam 10 bin çocuğumuz için 30 milyon TL’lik destek sağlıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çıktığımız bu yolda Manisalı esnafımıza da katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, projenin devamlılığını ve benzer sosyal destek uygulamalarının gelecekte de sürdürülmesini taahhüt ediyor. Açıklamalarda, ailelerin ve esnafın ihtiyaçlarına yanıt veren uygulamanın dayanışma kültürünü güçlendirmesi hedefi ön plana çıkarılıyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU’NUN MÜJDESİNİ VERDİĞİ MANİSA ŞEHİR KARTI KAPSAMINDA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLANDI. YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE DÜZEYİNDEKİ 10 BİN ÖĞRENCİYE KİŞİ BAŞI 3 BİN TL OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 MİLYON TL DESTEK SUNULDU.