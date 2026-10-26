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Validen pancar kooperatifine ziyaret: üretime destek vurgusu

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları ve geçen ay açılan yeni hizmet binasını değerlendirdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 08:49

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EDİTÖR: Emre Koç

Validen pancar kooperatifine ziyaret: üretime destek vurgusu

Vali Aydoğdu'nun kooperatif ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifini ziyaret ederek kooperatifin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarete beraberindeki birim amirleri eşlik etti.

ziyaretin kapsamı:

Ziyarette Vali Aydoğdu, Kooperatif Başkanı Harun Karakaş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda kooperatifin faaliyetleri ve üreticilere yönelik hizmetler ele alındı.

yeni hizmet binası değerlendirmesi:

Geçtiğimiz ay açılışı yapılan kooperatifin yeni hizmet binası hakkında bilgi alan Aydoğdu, binanın kent ve çiftçiler için hayırlı olmasını dileyerek yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Aydoğdu, üretimin ve emeğin önemine dikkati çekerek üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı ve tarımsal üretime katkı sunan çiftçilere bereketli hasatlar temennisinde bulundu.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, ERZİNCAN PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİNİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, ERZİNCAN PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİNİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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