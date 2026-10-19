valinin son açıklaması: can kaybı, kayıp ve zarar tespitleri hakkında bilgi

Vali Davut Gül'ün son açıklaması

Vali Davut Gül, yürütülen çalışmalara ilişkin güncel durumu paylaştı. Yapılan açıklamalarda can kaybı, kayıp kişi sayısı, hasar tespitleri ve ödemelere ilişkin bilgiler öne çıktı.

can kaybı ve kayıp durumu:

Vali Gül, "6 vatandaşımız vefat etti. 1 vatandaşımız da kayıp. Arama çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı. Aynı konuşmada ayrıca, "İstanbul’da 6 kişi, Kocaeli’de 2 kişi vefat etti." bilgisi de aktarıldı.

Vali Gül, sürecin bugün itibarıyla "6. gün" olduğunu ve "Önemli bir kısmını da geride bıraktık. Yıkımlar burada tamamlandı" dedi; arama-kurtarma ve güvenlik çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

zarar tespiti ve ödeme süreci:

Açıklamada, "Zarar tespitleri tamamlandı. Bunlar rakamlandırılıyor." denilerek tespitlerin sayısallaştırıldığı belirtildi. Tarımsal bedellerin tespitine ilişkin olarak Vali Gül, "60 milyon liralık bir zarar var. Bugünden itibaren ödemelere başlanacak" bilgisini paylaştı.

Buna ek olarak, yetkililerin değerlendirmelerine göre "19 bin 300 civarında ihbar geldi. Her bir ihbara arkadaşımız yerinde tespit etti" ifadesi kullanıldı. Yetkililer, tüm ihbarların yerinde incelendiğini ve tespitlerin kayıt altına alındığını aktardı.

Vali Davut Gül'ün aktardığı bu bilgiler, hem can kayıplarına ilişkin güncel sayıları hem de zarar tespitleri ve ödemelere ilişkin yol haritasını ortaya koyuyor. Yetkililer, arama çalışmaları ve tespit sürecinin önümüzdeki günlerde de süreceğini bildiriyor.

Vali Davut Gül: "6 vatandaşımız vefat etti. 1 vatandaşımız da kayıp. Arama çalışmaları sürüyor.