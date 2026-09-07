Van gecesinde gökyüzü şimşeklerle sahne aldı

Van'da geceyi aydınlatan yağmur ve şimşekler:

Van'da dün gece başlayan yağmur, zaman zaman etkisini artırdı. Arka arkaya çakan şimşekler, karanlık semayı kısa aralıklarla aydınlatarak kent silüeti ve Van Gölü üzerinde çarpıcı görüntüler oluşturdu.

vatandaşlar ve fotoğraf tutkunlarının ilgisi:

Geceyi fotoğraflamak isteyen vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları, sahil kenarı ile yüksek noktalardan şimşeklerin oluşturduğu ışık oyunlarını kayıt altına aldı. Ortaya çıkan kareler, yağmurun ve gökyüzündeki hareketliliğin bir arada yarattığı atmosferi gözler önüne serdi.

gecenin atmosferi ve gözlemler:

Yağmurla birlikte gökyüzünde yaşanan hareketlilik, Van'da gecenin farklı bir havada geçmesine neden oldu. Kısa süren ama yoğun anlar, birçok kişi için unutulmaz görsel anlara dönüştü ve kentin gece manzarasına farklı bir vurgu ekledi.

VAN’DA DÜN GECE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE ÇAKAN ŞİMŞEKLER, GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATIRKEN ORTAYA GÖRSEL ŞÖLEN ÇIKTI