Van Gölü havzasında 2026 yağışları sazlıkları yeniden yeşertti

yağışlar sazlıkları canlandırdı:

2026 yılı boyunca etkili olan kar ve yağmur, Van Gölü Havzasında son yıllarda kuraklık nedeniyle erken sararıp kuruyan sazlık alanların yeniden canlı görünmesine yol açtı. Bölge, Türkiye’nin önemli sulak alanları arasında yer alıyor ve zengin sazlıkları birçok kuş türü ile farklı yaban hayvanı için hayati önemde barınma ve üreme alanı sağlıyor.

Son yıllarda kuraklığın neden olduğu erken kurumalar, sazlıkları yangınlara karşı savunmasız bırakıyordu. 2026 kışındaki kar yağışları ile ilkbahar ve sonbahar dönemindeki düzenli yağışlar sayesinde sazlıkların nem düzeyi yükseldi, bitki örtüsünde belirgin bir yeşillenme görüldü ve bu durum yangın sıklığının azalmasına katkı sağladı.

ekosistem ve yaban hayatı açısından etkileri:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan konuyla ilgili olarak sazlıkların yaban hayatı için önemine dikkat çekti. Aslan, sazlıkların özellikle kanatlı türler için barınma ve üreme alanı olduğunu vurgulayarak, "Yaban hayatının olmazsa olmazı sulak alanlar, sulak alanların olmazsa olmazı da sazlıklardır." ifadesini kullandı.

Aslan, sulak alanlardaki canlanmanın hem kalıcı yaşayan türler hem de göçmen kuşlar için olumlu olduğunu belirtti. Sazlıkların daha canlı kalması, yaban hayatının habitat çeşitliliğini korumasına ve tür zenginliğinin sürmesine yardımcı oluyor.

sazlıkların korunması ve dikkat edilmesi gerekenler:

Prof. Dr. Aslan, yağış düzeninin bu yıl olumlu etkileri olsa da sazlık alanların korunmasının önemine işaret etti. "Her sazlık bir habitattır." uyarısında bulunan Aslan, vatandaşlar, çobanlar ve doğayla ilgili faaliyet gösterenlerin sazlıkları kontrolsüz kullanımdan koruması gerektiğini söyledi.

Aslan ayrıca, sulak alanların biyolojik arıtma işlevi görerek hem insanlara hizmet ettiğini hem de yaban hayvanlarına barınak sağlayarak ekolojik çeşitliliği artırdığını belirtti ve sözlerini "Bize düşen görev ise bu sazlıkları kontrollü ve bilinçli bir şekilde kullanarak gelecek nesillere aktarmaktır" şeklinde tamamladı.

Bu yılki yeşillenme ve yangınlardaki azalma, uzmanlar tarafından gelecek dönemlerde yaban hayatının canlılığı açısından umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor. Ancak sürdürülebilir koruma önlemleri alınmazsa, ekosistemin tekrar savunmasız hale gelme riski bulunuyor.

Sonuç olarak, 2026 yağışları Van Gölü havzasındaki sazlıkların toparlanmasına katkı sağladı; bu olumlu tablo, bölgedeki kuşlar ve diğer yaban hayvanları için kritik önemde bir ekosistem hizmeti sunmaya devam ediyor.

Van'da 2026 yağışları sazlıkları kuraklıktan kurtardı