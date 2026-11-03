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Van Gölü'nde 15 yıllık kadraj değişti: kayıklar kıyıda kaldı

Ferzende Coşar'ın Erciş'te 15 yıl arayla çektiği kareler, Van Gölü'ndeki su çekilmesini ve kıyı çizgisindeki belirgin gerilemeyi gözler önüne seriyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:08

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Van Gölü'nde 15 yıllık kadraj değişti: kayıklar kıyıda kaldı

Van Gölü'nde 15 yıllık kadraj farkı:

Ferzende Coşar'ın Erciş ilçesindeki tekne barınağından 15 yıl arayla çektiği fotoğraflar, Van Gölü'ndeki su seviyesindeki gerilemeyi açıkça gösterdi. Dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde son yıllarda görülen geri çekilme, son dönem yağışlarıyla durmadı.

Fotoğrafların gösterdikleri:

Coşar'ın 15 yıl önceki karelerinde kayıklar suyun yüzeyinde serbestçe dururken, bu yıl aynı kadrajdan çekilen görüntülerde kayıkların kıyıya çekilmiş ve su seviyesinin belirgin şekilde düşmüş olduğu tespit edildi. Fotoğraflar, kıyı çizgisinin gerilediğini ve suyun daha uzaklaştığını belgeleyen görsel bir kanıt sağladı.

Doğa fotoğrafçısının değerlendirmesi:

Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, "Van Gölü Havzası'nda 30 yıla yakındır fotoğraf çekiyorum. Bundan 15 sene önce burada bir fotoğraf çekmiştim, su seviyesi bayağı yüksekti" diyerek durumu özetledi. Coşar, küresel ısınma nedeniyle bölgede su çekilmesi ve su seviyesinin düşmesinin devam ettiğini belirtti.

Coşar ayrıca, "Bu yıl belli bir miktarda yağış aldı ama ne yazık ki hala geri çekilme devam ediyor" ifadelerini kullandı ve yaşanan değişimin hem ekosistem hem de kıyı kullanımında etkileri olabileceğine dikkat çekti. Fotoğraflar, yerel gözlemcilerin yıllara yayılan izlemelerinin önemini vurguluyor.

Uzun yılların kayıtlarıyla karşılaştırıldığında ortaya çıkan bu görsel fark, su yönetimi ve iklim etkileri tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor. Bölgedeki gözlemler, kısa vadeli yağışların tek başına su seviyesindeki düşüşü tersine çevirmeye yetmediğini işaret ediyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SODALI, TÜRKİYE&#039;NİN İSE EN BÜYÜK GÖLÜ OLAN VAN GÖLÜ&#039;NDE SU SEVİYESİNDEKİ GERİ...

DÜNYANIN EN BÜYÜK SODALI, TÜRKİYE'NİN İSE EN BÜYÜK GÖLÜ OLAN VAN GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİNDEKİ GERİ ÇEKİLME DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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