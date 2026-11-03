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Yol Arkadaşım Projesi'nde gönüllü mentorlerin eğitimi tamamlandı

OKA destekli Yol Arkadaşım Projesi kapsamında Samsun'da düzenlenen eğitimlerde gönüllü mentor adayları 9-25 Ekim 2026'da mentorluk becerileri kazandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yol Arkadaşım Projesi'nde gönüllü mentorlerin eğitimi tamamlandı

Yol Arkadaşım Projesi'nde eğitim süreci sona erdi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen Yol Arkadaşım Projesi kapsamında Samsun'da yürütülen mentor eğitimleri tamamlandı. Proje, Kadın Girişimcileri Destekleme ve Kültür Derneği (KAGİD) tarafından yürütülüyor ve OKA'nın 2025 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirildi.

Programın temel hedefi, kadın girişimcilerin gelişimine katkı sağlayacak gönüllü mentorlerin yetiştirilmesi olarak belirlendi. Eğitimlere, yüzlerce başvuru arasından seçilen mentor adayları katıldı ve süreç 9-25 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Eğitim içeriği ve yöntemler:

Eğitim programı liderlik, iletişim ve girişimcilik becerilerine odaklandı. Mentorluk sürecinin temel ilkeleri ve uygulama yöntemleri çerçevesinde; mentorluk, koçluk ve danışmanlık arasındaki farklar, mentorun rolü ve sorumlulukları ile etik ilkeler ele alındı. Ayrıca yetişkin öğrenme yöntemleri, etkili soru sorma ve dinleme teknikleri, yapıcı geri bildirim, zor durumlarla başa çıkma ve etik ikilemlerin yönetimi gibi konular işlendi.

Eğitimlerde interaktif dersler ve vaka analizleri ön plana çıktı. Katılımcılar öğrendiklerini uygulamalı örnekler üzerinden test ederken, tartışma ve geribildirim oturumlarıyla pratik beceriler pekiştirildi.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Birim Başkanı Sümer Çakır ile Ajans uzmanı Hüseyin Akın Uğurlu de eğitim programına katılarak mentor adaylarıyla bir araya geldi ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mentor ve menti eşleşmeleri:

Eğitim aşamasının tamamlanmasının ardından projenin bir sonraki adımı Mentor & Menti Uygulama Çalışmaları olacak. Bu aşamada yüz yüze düzenlenecek oturumlarla mentor ve menti eşleştirmeleri yapılacak; hedef belirleme, gerçekçi senaryolar üzerinden uygulama ve geri bildirim çalışmaları yürütülecek.

Program sonunda katılımcıların gelişimleri, ön test ve son test sonuçları karşılaştırılarak değerlendirilecek. Elde edilen veriler raporlanacak ve projenin çıktıları somut olarak ortaya konacak.

Projenin hedefi, sahada aktif rol alacak ve kadın girişimcilere sürdürülebilir destek sunabilecek nitelikli gönüllü mentorler yetiştirmek olarak özetlenebilir.

OKA GENEL SEKRETERİ MEHLİKA DİCLE, SOSYAL KALKINMA VE GİRİŞİMCİLİK BİRİM BAŞKANI SÜMER ÇAKIR VE...

OKA GENEL SEKRETERİ MEHLİKA DİCLE, SOSYAL KALKINMA VE GİRİŞİMCİLİK BİRİM BAŞKANI SÜMER ÇAKIR VE AJANS UZMANI HÜSEYİN AKIN UĞURLU DA PROGRAMA KATILARAK MENTOR ADAYLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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