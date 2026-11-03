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Bahçeli: MHP'nin vizyonu 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında terör ve radikal unsurların ortadan kaldırılmasının barış için ön koşul olduğunu belirterek 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge' hedefini öne çıkardı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bahçeli: MHP'nin vizyonu 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge'

Bahçeli: MHP'nin vizyonu 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, ülke ve bölge güvenliğini merkeze alan bir vizyonu öne çıkardı. Bahçeli, huzur ve barış ikliminin korunması için özellikle terörizm ve diğer radikal unsurlarla mücadele gerektiğini vurguladı.

vurgulanan ana mesajlar:

Konuşmada, barış ve istikrarın tesisi için güvenlik odaklı bir yaklaşımın şart olduğu ifade edildi. Bahçeli, bu hedefi 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge' olarak tanımladı ve bu vizyonun hayata geçirilmesinin hem ülke içi hem de bölgesel güvenlik açısından önemine dikkat çekti.

siyasi ve toplumsal yansımalar:

Parti grup toplantısında yapılan açıklama, MHP'nin güvenlik öncelikli duruşunu yeniden teyit ederken, radikal unsurların temizlenmesinin toplumsal barışa katkısı olduğuna vurgu yapıldı. Bahçeli'nin söylemi, siyasi alanda güvenlik temelli politikaların gündemde kalmaya devam edeceğini işaret ediyor.

Toplantı metninde yer alan bu vurgu, hem seçmen tabanına hem de devlet kurumlarına yönelik bir çağrı niteliği taşıdı; Bahçeli, hedefin gerçekleştirilmesi için kararlılığın süreceğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Bunun için ülkemizin ve bölgemizin huzur ve barış iklimini kirleten...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bunun için ülkemizin ve bölgemizin huzur ve barış iklimini kirleten başta terörizm olmak üzere bütün radikal unsurlardan kurtulmayı mümkün kılacak Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonunun bütünüyle hayata geçmesinin tarihî bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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