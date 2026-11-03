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Hayvancılığa destek için son şans: başvurular 1 aralık 2026 salı mesai bitiminde kapanıyor

Hayvancılık destek başvuru 1 Aralık 2026 Salı mesai bitiminde sona eriyor; birlik üyeleri aracılığıyla, üye olmayanlar il/ilçe müdürlüklerine başvuracak.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Hayvancılığa destek için son şans: başvurular 1 aralık 2026 salı mesai bitiminde kapanıyor

Desteklemeler için başvurular devam ediyor

Buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteklemelerine ilişkin başvuruların kabulü sürüyor. Programın amacı, hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunmak olarak açıklandı. Başvuru sürecine ilişkin son duyuru Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapıldı.

başvuru kanalları ve kimler nasıl başvuracak:

Duyuruda, birlik üyesi yetiştiricilerin işlemlerini üyesi oldukları birlikler aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiriciler ise doğrudan il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek.

son tarih ve dikkat edilmesi gerekenler:

Başvuruların süresi sınırlı; desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler başvurularını 1 Aralık 2026 Salı günü mesai bitiminde tamamlamalı. Üreticilere, üyelik durumlarını ve başvuru belgelerini önceden kontrol etmeleri, işlemleri son güne bırakmamaları ve bağlı oldukları birlik veya tarım müdürlükleriyle iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

Program, küçükbaş ve büyükbaş üretime yönelik desteklere imkan tanıyor; ilgilenen üreticilerin belirtilen kanallar üzerinden işlemlerini zamanında tamamlaması şart.

HAYVANCILIK DESTEKLERİNDE SON BAŞVURU TARİHİ 1 ARALIK

HAYVANCILIK DESTEKLERİNDE SON BAŞVURU TARİHİ 1 ARALIK

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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