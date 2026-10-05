Van Gölü'nde gençler su altı teknolojileriyle kariyer rotası çiziyor

Van Gölü'nde başlayan MikroROV eğitimi gençleri su altına hazırlıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, gençlerin su altı teknolojileri ve robotik sistemler konusunda bilgi ve deneyim kazanması amacıyla düzenlenen MikroROV Pilot Eğitimi programı başladı. Eğitim, Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) tarafından hazırlanırken, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü de projeye destek sağladı.

Programın kapsamı ve destekçiler:

Proje, Tatvan Kaymakamlığı, Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) tarafından ayni ve teknik destek ile yürütülüyor. Teorik eğitimler, Tatvan Seydi Ali Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda alanında uzman Prof. Dr. Salih Murat Egi tarafından veriliyor.

Programa 9 kız ve 9 erkek olmak üzere toplam 18 öğrenci katılıyor; proje genelinde ise 14-18 yaş aralığındaki gençlere yönelik bir kariyer rotası hedefleniyor.

Eğitimin içerikleri ve hedefleri:

Eğitimlerin ilk aşamasında öğrencilere su altı teknolojilerine giriş, su altı robotlarının kullanım alanları, MikroROV sistemlerinin çalışma prensipleri, kullanım, bakım ve tutumu ile endüstriyel dalış ve su altı solunum sistemleri gibi konu başlıklarında bilgiler aktarılıyor. Programda özellikle MikroROV (Micro Remotely Operated Vehicle) olarak adlandırılan uzaktan kumandalı mini su altı araçlarının araştırma ve gözlem çalışmalarındaki rolüne dikkat çekiliyor.

Eğitimin temel amacı, gençlerin yalnızca bir aracı kullanmayı öğrenmesi değil; aynı zamanda su altı ekosistemleri, bilimsel araştırma, çevresel izleme, su altı arama-kurtarma, endüstriyel uygulamalar ve su altı kültürel mirası gibi farklı alanlarda bu teknolojilerin nasıl değerlendirilebileceği konusunda bilinç kazandırmak.

Prof. Dr. Salih Murat Egi, eğitimin teknik beceri kazandırmanın ötesinde katılımcılara akademik ve mesleki kariyer seçeneklerini tanıtmayı hedeflediğini belirtti. Egi, proje kapsamında 12 asil, 6 yedek olmak üzere 18 gencin su altı robotlarının kullanımını ve bu alandaki kariyer imkanlarını öğrenme fırsatı bulacağını söyledi.

Uygulamalı eğitim ve geleceğe dönük adımlar:

Teorik derslerin ardından ekipmanların kullanımı pratiğe dökülecek, öğrenciler ekipler halinde çalışmalar yapacak. Programın ilerleyen aşamalarında gençler Van Gölü’nde alıştırma dalışlarına başlayacak; bu uygulamalı çalışmalar, öğrencilere su altı araştırmaları ve gözlem tekniklerinde deneyim kazandırmayı amaçlıyor.

Egi, proje ekibine ve destek veren kurumlara teşekkür ederek, gençlerin Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği ile birlikte Van Gölü’nü araştırmaya devam etmelerinin ve su altı teknolojileri alanında kendilerini geliştirmelerinin beklendiğini vurguladı.

Eğitime katılan öğrenciler de MikroROV deneyimini farklı ve verimli bulduklarını, su altı robotlarını yakından tanıma ve kullanma fırsatından memnun olduklarını belirtti. Öğrenciler özellikle Van Gölü’nün su altı dünyasını keşfetmeye yönelik uygulamalı çalışmalar ve dalış eğitimleri konusunda heyecan duyduklarını ifade etti.

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