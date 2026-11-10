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Van OSB başkanı Memet Aslan: Atatürk'ün mirası üretimle yaşatılacak

Van OSB Başkanı Memet Aslan, 10 Kasım'da Atatürk'ü saygı ve minnetle andı; mirasını üretim, sanayi ve güçlü ekonomiyle yaşatma kararlılıkla vurguladı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Van OSB başkanı Memet Aslan: Atatürk'ün mirası üretimle yaşatılacak

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'ın 10 Kasım mesajı:

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı anma mesajında, Cumhuriyetin kurucusunu saygı, minnet ve rahmetle andıklarını bildirdi. Aslan, Atatürk'ün fikir ve hedeflerinin yol gösterdiğini belirterek bu mirasa sahip çıkma çağrısında bulundu.

Atatürk'ün hedefleri ve kalkınma anlayışı:

Mesajında Aslan, Atatürk'ün bizlere hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma amacının altını çizdi. Buna ulaşmanın ancak üretimle, sanayiyle ve güçlü bir ekonomiyle mümkün olduğuna dikkat çekti ve Atatürk'ün ideallerinin ekonomik ve teknolojik ilerlemeyle yaşatılabileceğini vurguladı.

Van OSB'nin sorumluluğu ve taahhüdü:

Van OSB olarak ülkenin kalkınma mücadelesine katkı sunma kararlılığını ifade eden Aslan, "Van Organize Sanayi Bölgesi olarak, ülkemizin kalkınma mücadelesine katkı sunmak ve geleceğe daha güçlü bir Türkiye bırakmak için azim ve kararlılıkla üretmeye devam edeceğiz" mesajını paylaştı. Mesajını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle yad ederek sonlandırdı.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, GAZİ MUSTAFA KEMAL...

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR ANMA MESAJI YAYIMLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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