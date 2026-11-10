Erzincan'da polis ve minikler Atatürk'e vefa gösterisi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla özel bir klip hazırladı ve kurumun sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Klipte çocuklar ve polisler bir arada:

Anaokulu öğrencileri ile polislerin birlikte yer aldığı kısa videoda, Cumhuriyet’in genç kuşaklara emanet edildiğine vurgu yapıldı. Klipte çocukların ve emniyet görevlilerinin ortak görüntüleri aracılığıyla, Cumhuriyet mirasına sahip çıkma mesajı öne çıkarıldı.

Paylaşımda kullanılan ifadeler:

İl Emniyet Müdürlüğü paylaşımında, "Bir milletin geleceğine duyduğu inancı çocuklara emanet eden, Cumhuriyet’imizi bizlere armağan eden Büyük Önder’in izinde..." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu ve İstiklal Savaşı’mızın Başkomutanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz." denildi.

ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ÖZEL KLİP HAZIRLADI