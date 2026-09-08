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van-şırnak yolu ve kesintisiz demiryolu van için bir zorunluluktur

Van OSB Başkanı Memet Aslan, Van-Şırnak kara yolu ile kentte kesintisiz demiryolu erişiminin sanayi, ihracat ve turizme canlılık getireceğini söyledi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

van-şırnak yolu ve kesintisiz demiryolu van için bir zorunluluktur

Van OSB’den ulaşım vurgusu

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, bölgesel kalkınma ve sanayi üretiminin artırılması için ulaşım yatırımlarının öncelikli olması gerektiğini söyledi. Aslan, özellikle Van-Şırnak kara yolu ile kente kesintisiz demiryolu bağlantısının sağlanmasının kent ekonomisi için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bölgesel fırsatlar ve jeostratejik konum:

Aslan, bölgedeki güvenlik ortamının iyileşmesiyle birlikte ekonomik kazanımların toplanmaya başlanacağını belirtti. Son dönemde Ermenistan ile yakalanan ticari ve diplomatik normalleşme ivmesinin Van’ı stratejik bir noktaya taşıdığını ifade eden Aslan, bunun Kalkınma Yolu Projesi ile birleştiğinde ilin Avrupa-Asya ve Kuzey Irak hattında kritik bir lojistik merkez olacağını söyledi. Aslan, bu bağlamda projenin bölge ticaretine doğrudan katkı sağlayacağını aktardı.

Cumhurbaşkanına çağrı:

Sanayicinin ve kentin geleceği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan Aslan, konuyu en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini belirtti. Aslan, "Kuzey Irak, Ermenistan, Van ve Şırnak aksını bağlayacak Van-Şırnak yolu ile kente kesintisiz demiryolu ulaşımının sağlanması sanayimiz, ihracatımız ve turizmimiz için bir zarurettir" şeklinde konuştu.

Van OSB yönetimi, ulaşım projelerinin tamamlanmasının sanayi yatırımları, istihdam ve bölgesel rekabet gücü üzerinde belirleyici olacağını savunuyor. Yerel aktörlerin taleplerinin devlet planlaması içinde hızlıca yer alması, bölgenin ekonomik dönüşümünü hızlandıracak bir adım olarak görülüyor.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, BÖLGESEL KALKINMA, SANAYİ...

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, BÖLGESEL KALKINMA, SANAYİ ÜRETİMİ VE İHRACATIN ARTIRILMASI İÇİN VAN-ŞIRNAK KARA YOLU İLE KENTE KESİNTİSİZ DEMİRYOLU AĞININ KAZANDIRILMASININ HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞINI VURGULADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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