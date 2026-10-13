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Van'da bidonlarda saklanan 34 kilo sıvı metamfetamin yakalandı

İpekyolu ilçesinde jandarma ekipleri üç bidonda saklandığı değerlendirilen 34 kilo 202 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi; zanlı M.Y. tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Van'da bidonlarda saklanan 34 kilo sıvı metamfetamin yakalandı

Van'da bidonlarda saklanan 34 kilo sıvı metamfetamin yakalandı

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmaları kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdiği bildirildi.

operasyon detayları:

İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesinde icra edilen operasyonda, yurt dışından getirildiği değerlendirilen üç ayrı bidon içerisinde toplam 34 kilo 202 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyonda gözaltına alınan M.Y. (E/39) isimli şüpheli, Van Cumhuriyet Başsavcılığındaki adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Van Cezaevine konuldu.

Valilik açıklamasında, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini Önlemeye Yönelik" kapsamlı çalışmaların devam ettiği ve narkotik timlerin benzer olayların engellenmesine yönelik takip ve operasyonlarına sürdüreceği ifade edildi.

VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 34 KİLO 202 GRAM...

VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 34 KİLO 202 GRAM SIVI METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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