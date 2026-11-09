Van'da erken kar hayatı etkiledi, 9 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Van'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini artırarak kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde özellikle Edremit ilçe merkezinde etkili olan yağış, cadde ve sokakları örtüyle kapladı ve araçların üzerini beyaza boyadı.

Yoğunluk ve günlük yaşam:

Kentin bazı noktalarında kar örtüsü ulaşımı zorlaştırdı; sabah saatlerinde vatandaşlar sokağa çıkarken kaygan zemin ve biriken kar nedeniyle tedbirli olmaya çalıştı. Yerel yetkililer, belediye ekiplerinin cadde ve ana arterlerde tuzlama ve temizleme çalışmalarına başladığını bildirdi.

Vatandaşlar, gelen karın bu yıl beklenenden erken olduğunu vurguladı. Aralık ve ocak aylarında görülmesi alışılmış olan karın kasım ayında gelmesi, gündelik yaşamda kısa süreli aksamalara neden oldu ancak birçok kişi yağışın devam etmesinin Van Gölü açısından faydalı olacağını ifade etti.

Eğitim ve meteorolojik uyarılar:

Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İpekyolu, Tuşba, Muradiye, Çaldıran, Erciş, Gürpınar, Edremit, Özalp ve Saray olmak üzere 9 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Karar yerel idarelerce duyuruldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ise bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını, gece saatlerinde yer yer pus ve sisle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülebileceğini bildirdi. Kurum vatandaşları olası buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Yerel yöneticiler ve ekipler, olumsuz hava koşullarına karşı ulaşımda öncelikli güzergahların açılması ve güvenliğin sağlanması için koordineli çalıştıklarını açıkladı.

Vatandaşların görüşleri:

İl sakinlerinden Murat Öztürk, yağışın bu yıl erken başladığını belirterek şunları söyledi: "Geçen yıllara kıyasla yağışın erken başlamasına şaşırdım. Normalde aralık ve ocak aylarında bu karı görebiliyorduk. Bu kar çok erken geldi."

Öztürk ayrıca üç gündür devam eden yağmur ve karın Van Gölü için kritik olduğunu vurgulayarak, "Gölümüz gittikçe tükeniyordu. Bu şekilde devam ederse Allah’ın izniyle gölümüz de memleketimiz de güzel olur" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, kısa vadede kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiğini, vatandaşların güncel uyarıları takip etmeleri ve ulaşımda zorunlu olmadıkça tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

VAN’DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRARAK KENTİ BEYAZA BÜRÜDÜ. SABAH SAATLERİNDE ÖZELLİKLE EDREMİT İLÇE MERKEZİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, CADDE VE SOKAKLARI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI.