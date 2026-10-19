Van'da kahve ve sohbeti ayakta tutan 45 yıllık emek

Van'da 45 yıllık kahvehane geleneği:

Van'ın İpekyolu ilçesinde 12 yaşında başladığı kahvecilik mesleğini sürdüren 62 yaşındaki Halit Arar, 1981 yılından bu yana aynı mekânda çay demlerken geçmişin kahvehane kültürünü yaşatıyor. Mekânın nostaljik atmosferi ve uzun yıllara yayılan emek, bölgedeki belli bir kuşağın buluşma noktası halinde.

Nostalji ve değişen tercihleri:

Arar, geldiği günden beri kahvehanenin yapısını ve geleneklerini değiştirmediklerini söylüyor. Belli bir yaş grubundaki vatandaşların hâlâ buraya gelip sohbet ettiğini, gençlerin ise genellikle kafelere veya farklı mekânlara yöneldiğini belirtiyor. İHA muhabirine konuşan Arar, 'Eskiden her şey daha güzeldi. İnsanlar daha güzeldi, aralarında muhabbet vardı. İnsanlar birbirlerine söz verir ve bu sözleri yerine getirirlerdi. Şimdi ise sözün bir değeri kalmadı. Senet yapsanız bile verdiğiniz sözü yerine getiremeyenler oluyor.' diyerek değişimi özetliyor.

Güncel farklar ve çay demleme ritüeli:

Arar, geçmişte suyun kehrizlerden taşınarak getirildiğini, günümüzde ise kahvehanelerde çeşme ve lavabo bulunduğunu vurguluyor. Bu fiziksel değişikliklerin yanı sıra insanların birbirine güveni ve muhabbeti konusunda da bir azalma gözlemliyor. Çay fiyatlarına ilişkin verdiği bilgiye göre çayevlerinde bir bardak çay 15 ila 40 lira arasında, kafelerde ise 75 liranın üzerinde satılıyor.

Çay demlemenin inceliklerini anlatırken Arar, önce suyu güzelce kaynatıp çayı demliğe koyup yıkadıklarını, ardından demlenmesi için yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra servise hazır hale getirdiklerini söylüyor. Yıllar içinde değişen yaşam şartlarına rağmen kahvehane, hem mimarisi hem de ziyaretçilerin günlük ritüeliyle geçmişin izlerini taşımaya devam ediyor.

Halit Arar'ın 45 yıllık emeği, Van'da kahve ve muhabbet kültürünü canlı tutan bir örnek olarak dikkat çekiyor ve mekân, nostaljik atmosferiyle hâlâ ortak anıların biriktiği bir yer olma özelliğini koruyor.

VAN'IN İPEKYOLU İLÇESİNDE 12 YAŞINDA BAŞLADIĞI KAHVECİLİK MESLEĞİNİ SÜRDÜREN 62 YAŞINDAKİ HALİT ARAR, 1981 YILINDAN BU YANA AYNI MEKÂNDA ÇAY DEMLEYEREK GEÇMİŞİN KAHVEHANE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYOR.