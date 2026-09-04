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Vanlı antrenörlerden Verçenik'ten Kazbek'e iki günlük tırmanış başarısı

Rota Doğa Spor Kulübü antrenörleri Sedat Karacan ve Fatih Cingü, 29 Ağustos'ta Verçenik'ten sonra 30 Ağustos'ta Kazbek ana zirvesine çıkarak iki günde iki zirve gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Vanlı antrenörlerden Verçenik'ten Kazbek'e iki günlük tırmanış başarısı

iki zirvenin ardı:

Rota Doğa Spor Kulübü antrenörleri Sedat Karacan ve Fatih Cingü, 29 Ağustos 2026'da Rize'deki Verçenik Dağı zirvesine ulaştıktan kısa süre sonra dinlenmeye uzun ara vermeden rotalarını Gürcistan'a çevirerek Kafkaslar'ın önemli zirvelerinden Kazbek Dağı'na yöneldi. Hedef, 5 bin 54 metre yüksekliğe sahip ana zirveye ulaşmaktı.

kazbek tırmanışı ve rota seçimi:

İkili, 30 Ağustos'ta kamp ve tırmanış ekipmanlarıyla tırmanışa başladı. Yaklaşık altı saatlik yürüyüşle saat 14.50'de 3 bin 600 metre'deki kamp alanına varıp kampı kurdular. Gece saat 02.30'da başlayan zirve yürüyüşü; karanlık, buzul geçişleri, yüksek irtifa, soğuk ve üst kesimlerde yoğun sisle mücadele edilerek sürdü. Rotada bulunan farklı ülkelerden yaklaşık 45 dağcının oluşturduğu kalabalık ve görüşün düşmesi nedeniyle Karacan ile Cingü, şartları değerlendirip kendi rotalarını çizerek yükselişe geçti.

zirve, eşlik eden köpek ve dönüş:

İkili saat 10.40'ta 5 bin 14 metre rakımlı Kazbek Batı Zirvesi'ne ulaştı; buranın ana zirve olmadığını tespit ederek tırmanışı sürdürüp saat 11.30'da ana zirveye çıktı. Ana zirveye ulaşan grup, iki Polonyalı ve iki Finlandiyalı dağcıyla birlikte toplam 6 kişiden oluştu. Tırmanış boyunca ekibe beklenmedik bir yol arkadaşı da katıldı: dağda karşılarına çıkan bir köpek, buz, kar ve sis içinde ekibin peşinden giderek zirveye kadar eşlik etti.

Zirvede verilen kısa molanın ardından inişe geçen Karacan ve Cingü, saat 14.40'ta kamp alanına döndü. Gece 02.30'da başlayan faaliyet, toplam 12 saat 10 dakika sürdü. Geceyi kampta geçiren ekip, 1 Eylül sabahı saat 07.50'de kampı topladı ve saat 10.50'de başlangıç noktasına ulaşarak Kazbek faaliyetini başarıyla tamamladı.

RİZE’DEKİ VERÇENİK DAĞI ZİRVESİNİN HEMEN ARDINDAN GÜRCİSTAN’A GEÇEN ROTA DOĞA SPOR KULÜBÜ...

RİZE’DEKİ VERÇENİK DAĞI ZİRVESİNİN HEMEN ARDINDAN GÜRCİSTAN’A GEÇEN ROTA DOĞA SPOR KULÜBÜ ANTRENÖRLERİ SEDAT KARACAN VE FATİH CİNGÜ, 5 BİN 54 METRE RAKIMLI KAZBEK DAĞI’NA TIRMANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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