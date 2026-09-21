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Vatandaşların müdahalesiyle D-100'de kamyon yangını büyümeden söndürüldü

Düzce D-100'de Bolu-Sakarya yönündeki kamyonun kupa bölümünde çıkan yangın, çevredekilerin tüplerle müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 19:55

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 19:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Vatandaşların müdahalesiyle D-100'de kamyon yangını büyümeden söndürüldü

Olayın gelişimi:

Düzce D-100 kara yolunda, Hal Kavşağı mevkiinde seyir halindeki bir kamyonun kupa bölümünde aniden yangın çıktı. Araçta sürücü olarak bulunan Y.K. yönetimindeki 34 FTN 250 plakalı Mitsubishi marka kamyon, Bolu'dan Sakarya istikametine ilerliyordu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Vatandaşların müdahalesi:

Kamyonun kupa kısmından yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, olay yerine itfaiye gelmeden önce yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Vatandaşların hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı ve yangının daha geniş bir hasara yol açmasının önüne geçildi.

Hasar, trafik ve inceleme:

Müdahale sonucunda yangın söndürülse de kamyonun motor kısmında ciddi hasar meydana geldi. Araç daha sonra sanayiye götürüldü ve motor bölümünün yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Olay sırasında D-100 kara yolunun Sakarya istikametinde ulaşım kısa süreliğine tek şeritten kontrollü sağlandı; daha sonra trafik akışı normale döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

DÜZCE D-100 KARAYOLU HAL KAVŞAĞI MEVKİİNDE SEYİR HALİNDEKİ KAMYONUN KUPA BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN...

DÜZCE D-100 KARAYOLU HAL KAVŞAĞI MEVKİİNDE SEYİR HALİNDEKİ KAMYONUN KUPA BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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