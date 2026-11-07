Vefa buluşması: Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55 yaşında

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55. yılını vefa ile kutladı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 55. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Vefa Buluşması okul bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte yarım asrı aşkın sürede eğitime katkı sunan öğretmenler, idareciler, personel ve öğrenciler bir araya gelerek ortak anıları yad etti.

Protokol ve katılımcılar:

Programa Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, İlçe Millî Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı ve Okul Müdürü Harun Alparslan katıldı. Ayrıca okulda uzun yıllar görev yapıp emekliye ayrılan öğretmenler, farklı okullara tayin olan eski eğitimciler ile hayatını kaybeden öğretmenlerin aileleri de toplantıya iştirak etti.

Geriye dönük anılar ve teşekkürler:

Etkinlikte okulun 1971 yılında başlayan eğitim yolculuğu ve bu süreçte görev yapan eğitimcilerin emekleri öne çıktı. Açılış konuşmasını yapan Mehmet Demir, aynı okulun mezunu olarak yıllar sonra yuvasına dönmenin kendisi için büyük mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Demir, sıralarda yaşadığı hatıraları yeniden hatırladığını belirterek öğretmenlerine teşekkür etti ve bu buluşmanın hasret gidermeye vesile olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından emekli ve eski görev yapan öğretmenler ile idareciler kürsüye çıkarak görev yıllarına dair anılarını paylaştı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı, zaman zaman tebessümlerin eksik olmadığı oturumlarda katılımcılar geçmişteki deneyimlerini paylaştı ve eğitim-öğretim yıllarına dair hatıralar tazelendi.

Program kapsamında protokol üyeleri ve katılımcılar okulun sınıflarını ziyaret ederek geçmişte eğitim gördükleri, görev yaptıkları alanları inceledi. Bu ziyaretler sırasında samimi sohbetler yapıldı ve okulun 55 yıllık eğitim hafızası yeniden canlandırıldı.

Etkinlikte ayrıca emek veren öğretmen, idareci ve personele şükran belgeleri ile plaketler takdim edildi. Öğretmenler anılırken hayatını kaybeden eğitimciler rahmet ve minnetle yad edildi. Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından okulun bugünlere gelmesinde emeği bulunan tüm personele teşekkür edildi.

Vefa Buluşması, yapılan konuşmalar, takdim edilen belgeler ve düzenlenen yemek ikramının ardından sona erdi. Etkinlik, okul topluluğu içinde köprüleri güçlendiren ve geçmişle bugün arasındaki bağı canlı tutan bir kutlama niteliği taşıdı.

Tavşanlı MTAL’nin 55. kuruluş yıl dönümünde vefa buluşması