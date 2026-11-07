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Sivas'ta vefa sofrası etrafında bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin organizasyonunda düzenlenen 'Vefa Sofrası'nda şehit yakınları ve gaziler kahvaltıda buluştu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:10

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sivas'ta vefa sofrası etrafında bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler

Sivas'ta vefa sofrası buluşması:

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından düzenlenen 'Vefa Buluşması' programı dernek binasında gerçekleştirildi. Etkinlik, şehit yakınları ve gaziler ile bir araya gelerek dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirmeyi amaçladı.

Organizasyon ve destekçiler:

Programa, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ev sahipliği yaparken, etkinlik Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Sivas Valiliği destekleriyle hayata geçirildi. Katılımcılar kahvaltı sofrasında buluşup sohbet ederek birbirleriyle kaynaştı ve ortak anılar paylaştı.

Dernek başkanından mesajlar:

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, programın ilkini düzenlediklerini belirterek, "Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüzün ve Sivas Valiliğimizin destekleriyle şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle birlik sofrasında, vefa sofrasında buluştuk" dedi. Deveci, aileleri dernek ortamında ağırlamanın kendileri için önemine vurgu yaptı ve "Onlar için ne yapsak azdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Deveci ayrıca derneğin daha önce düzenlediği etkinliklere atıfta bulunarak, "Önceki faaliyetimizde şehit annelerimiz ve şehit eşlerimizle bir Karadeniz gezisi yapmıştık" hatırlatmasını yaptı ve geleceğe dönük planlar hakkında bilgi verdi. Deveci, "İki yıldır bu projeleri Sivil Toplumla İlişkiler ve Valiliğimizin destekleriyle yapıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde bunların üzerine koyarak daha fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Gelecek etkinliklere dair beklentiler:

Dernek temsilcileri, ilerleyen dönemde gezi, etkinlik, piknik buluşmaları ve sohbet programları düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Ayrıca Ramazan ayında da özel faaliyetler yapılacağı duyuruldu. Katılımcılar, böylesi samimi bir aile ortamının moral ve dayanışma açısından değerli olduğunu vurguladı.

Etkinlik, şehit aileleri ve gaziler arasında karşılıklı destek ve yakınlaşma sağlayarak, derneğin toplum içindeki birleştirici rolünü pekiştirdi. Organizasyonun ilerleyen dönemlerde benzer toplantılarla devam etmesi bekleniyor.

SİVAS’TA ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER, ‘VEFA SOFRASINDA’ BİR ARAYA GELDİ. SİVAS ŞEHİT AİLELERİ VE...

SİVAS’TA ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER, ‘VEFA SOFRASINDA’ BİR ARAYA GELDİ. SİVAS ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER DERNEĞİ’NİN ORGANİZASYONUNDA BİR ARAYA GELEN AİLELER, BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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