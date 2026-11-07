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Tavşanlı mtal'de yarım asırlık bağların vefa günü

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 55. kuruluş yılı vefa buluşmasında mezunlar, emekli öğretmenler, idareciler ve protokol bir araya geldi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tavşanlı mtal'de yarım asırlık bağların vefa günü

Programın gündemi:

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kuruluşunun 55. yılı, ilçede düzenlenen "Vefa Buluşması" ile anıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, yarım asrı aşkın sürede okulun gelişimine katkı sunan mezunlar, emekli öğretmenler, eski idareciler ve mevcut öğrenciler bir araya gelerek geçmişten bugüne uzanan eğitim yolculuğunu paylaştı.

Açılış konuşmaları ve duygusal anlar:

Programa Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, İlçe Millî Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı ve Okul Müdürü Harun Alparslan katıldı. Açılış konuşmasını yapan Mehmet Demir, 1971'de başlayan eğitim serüvenine mezun olarak yeniden dönmenin kendisi için tarifsiz bir gurur olduğunu ifade etti ve öğretmenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından emekli öğretmenler ve eski idareciler kürsüye gelerek okulda geçen yıllara ilişkin anılarını paylaştı; zaman zaman duygusal, zaman zaman neşeli anlar yaşandı.

Okulun hafızası yeniden canlandı:

Program boyunca katılımcılar sınıfları ve eğitim alanlarını gezerek geçmişte eğitim gördükleri ve görev yaptıkları mekânları inceledi. Bu ziyaretler sırasında samimi sohbetler yapıldı ve okulun 55 yıllık kurumsal hafızası yeniden gündeme geldi. Etkinliğe katılanlar, hasret giderip eski yılları yad ederek bağlarını tazeledi.

Vefa ve teşekkürlerin ifadesi:

Buluşma, eğitime katkı sunan öğretmen, idareci ve personele takdim edilen Şükran Belgeleri ve plaket töreni ile sürdü. Ardından düzenlenen yemek ikramıyla program sona erdi. Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede okulun bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm personele teşekkür edildi ve hayatını kaybeden öğretmenler rahmet ve minnetle anıldı.

Vefa teması etrafında şekillenen bu buluşma, hem kurumsal belleğin korunmasına hem de mezunlarla okul arasındaki bağların güçlenmesine vesile oldu. Katılımcılar, geçmişin izlerini taşıyan anıları paylaşırken okulun geleceğine yönelik ortak bir sorumluluk duygusunu da yeniden teyit etti.

KÜTAHYA’NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE, TAVŞANLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NİN KURULUŞUNUN 55. YIL...

KÜTAHYA’NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE, TAVŞANLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NİN KURULUŞUNUN 55. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA "VEFA BULUŞMASI" PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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