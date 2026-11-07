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Tekman ovasında 3 bin 500 dönümlük ayçiçeği yatırımı bölgeye hareketlilik kazandırıyor

Kırıkkale'nin Hacılar Kasabası'ndan gelen Murat Koyuncu, Tekman'da 4 köyde kiraladığı 3 bin 500 dönüm arazide ayçiçeği ekiyor; hasat ve fiyat endişesi sürüyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tekman ovasında 3 bin 500 dönümlük ayçiçeği yatırımı bölgeye hareketlilik kazandırıyor

Tekman'da geniş ölçekli ayçiçeği üretimi

Erzurum'un Tekman ilçesinde tarımsal üretime yönelik önemli bir yatırım yürütülüyor. Kırıkkale'nin Hacılar Kasabası'ndan ilçeye gelen Murat Koyuncu, dört farklı köyde kiraladığı toplam 3 bin 500 dönüm arazide ayçiçeği ekimi yaptı. Üretim, bölgenin tarımsal potansiyelini değerlendirmek amacıyla geniş çaplı olarak planlandı ve uygulandı.

Hasat süreci ve uygulanan yöntemler:

Hasat çalışmaları Tekman Ovası'nda biçerdöverlerle sürdürülüyor. Şu ana kadar arazinin yaklaşık 400 dönümlük bölümü biçildi; elde edilen ürünler sergi alanlarında brandalar üzerine serilerek kurumaya bırakılıyor. Sezonda zaman zaman görülen yağışlar çalışmaları aksatırken, üreticiler hasadı tamamlamak için programlarını esnek tutuyor.

Zararlar ve piyasa kaygıları:

Üretim sürecinde bazı olumsuzluklar da yaşanıyor. Koyuncu, bu yıl özellikle yaban domuzları ve kargaların ürüne önemli ölçüde zarar verdiğini belirtti: "Hasılat durumu genel olarak iyi. Domuz ve karganın bayağı bir zararını gördük. Ona rağmen iyi, Allah bereket versin."

Ayrıca ayçiçeği fiyatları üreticilerde endişe yaratıyor. Koyuncu, fiyatların beklentilerin altında kaldığını ve bunun üreticiyi üzdüğünü ifade etti: "Fiyatların uygun olmadığını duyuyoruz. Biraz üzüyor bizi. Yine de Allah’tan umut kesilmez. Hasadımızı bitirip yolumuza bakacağız."

Bölgeye ekonomik katkı ve gelecek beklentisi

Tekman'da gerçekleştirilen geniş arazili ayçiçeği üretimi, ilçenin tarımsal çeşitliliğine katkı sunuyor ve yerel ekonomide hareketlilik yaratıyor. Üretim sürecindeki zorluklara rağmen, uygulanan yöntemler ve büyük ölçekli arazi kullanımı sayesinde bölgedeki tarımsal potansiyelin önümüzdeki yıllarda daha da gelişmesi bekleniyor.

Kırıkkale&#039;den Tekman&#039;a geldi, 3 bin 500 dönüm ayçiçeği ekti

Kırıkkale'den Tekman'a geldi, 3 bin 500 dönüm ayçiçeği ekti

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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