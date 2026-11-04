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Şenlik ay boyunca Aydın ilçelerinde tiyatroyla buluşuyor

Aydın Büyükşehir'in Kültür ve Sanat Şenliği 27 Aralık'a dek ilçelerde her hafta ücretsiz tiyatro sunuyor; biletler ilçe kültür merkezlerinden alınabiliyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Emre Koç

Şenlik ay boyunca Aydın ilçelerinde tiyatroyla buluşuyor

Şenlik kent genelinde perdelerini açtı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği, Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde kent genelinde başladı. Etkinlikler, kültürel erişimi genişletmeyi amaçlayarak ilçelere taşınıyor ve farklı yaş gruplarından izleyicileri salonlarda buluşturmayı hedefliyor.

Şenliğin açılış gününde ilk gösterimler Didim Atatürk Kültür Merkezi ve Söke Efes Kültür Merkezi sahnelerinde gerçekleşti. Usta oyuncuların sahnelediği "Buyur Burdan Kaç" adlı oyun, İpek Tenolcay, Serdar Sevtekin, Sezer Soykök, Cemal Gönen ve Deniz Pulaş tarafından izleyiciyle buluştu ve yoğun ilgi gördü. Gösterimi izleyen yurttaşlar, etkinliklerin ilçelere ulaşmasını sağlayan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Program takvimi ve ilçeler:

Şenlik kapsamında tiyatro gösterimleri haftanın günlerine göre planlandı: her Pazartesi Didim, Salı Söke, Çarşamba Yenipazar, Perşembe Efeler, Cuma Koçarlı, Cumartesi Nazilli ve Pazar İncirliova sahnelerinde izleyiciyle buluşacak. Etkinlik takvimi 27 Aralık tarihine kadar sürecek ve her hafta farklı oyunlar aynı takvim doğrultusunda ilçelerde sahnelenecek.

Bilet temini ve oyun salonları:

Etkinliklerin ücretsiz biletleri ilçe merkezlerinden dağıtılıyor. Bilet temin noktaları şu şekilde belirlendi: Didim'de Atatürk Kültür Merkezi, Söke'de Söke Belediyesi Hizmet Binası, Yenipazar'da Yenipazar Belediyesi, Efeler'de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, Koçarlı'da Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Nazilli'de 23 Nisan Parkı Öğrenci Çalışma Salonu ve İncirliova'da İncirliova Belediyesi olarak açıklandı.

Ayrıca şenlik süresince oyunların sahneleneceği salonlar vatandaşlarla paylaşıldı: Didim'de Atatürk Kültür Merkezi, Söke'de Efes Kültür Merkezi, Yenipazar'da Atatürk Kültür Merkezi, Efeler'de Şükran Güngör–Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu, Koçarlı'da Mevlüt Şahinci Konferans Salonu, Nazilli'de Yeşilyurt Kültür Merkezi ve İncirliova'da Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu olarak bildirildi.

Şenlik, ilçelere taşınan programıyla tiyatroya erişimi artırmayı, yerel sanatçı ve topluluklara sahne imkanı sunmayı amaçlıyor. Yerel yönetimin bu girişimi, kültür-sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması yönünde atılan adımlar arasında öne çıkıyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ BAŞLADI

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ BAŞLADI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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