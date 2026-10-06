Velilerin akına neden olan Başakşehir'deki okul kavgasında 5 öğrenci yaralandı

Başakşehir'de okul kavgası

Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda sabah saatlerinde çıkan kavga, beş öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olayın ardından çevredeki veliler okula akın etti ve durumun kontrol altına alınması için yetkililer seferber oldu.

Olayın gelişimi:

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, saat 08.40 sıralarında ilçe merkezindeki bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek öğrencileri hastaneye sevk etti.

Yetkili açıklaması ve müdahale:

Valilik açıklamasında, yaralıların bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. Okula gelen veliler hem çocuklarının sağlık durumunu öğrenmek istedi hem de olayın aydınlatılması için yetkililerle iletişim kurdu. İstanbul Valiliği'nin aktardığı bilgiler, olayın kronolojisini ve müdahale sürecini temel hatlarıyla yansıtıyor.

Başakşehir'deki ortaokulda öğrencilerin bıçaklı kavgası sonrası veliler okula akın etti