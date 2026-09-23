Vergi mahkemesi Eskişehir'de belediyenin katı atık bertaraf bedeli tahakkukunu iptal etti

Eskişehir 1. Vergi Mahkemesi'nin kararı

Eskişehir 1. Vergi Mahkemesi, Tepebaşı Belediyesi tarafından bir şirkete tahakkuk ettirilen ve KDV dahil tahsil edilen katı atık bertaraf bedeli uygulamasını hukuka aykırı buldu. Mahkeme, yapılan tahakkukun yetki sınırını aştığına hükmederek 55 bin liranın iadesine karar verdi.

Dava süreci:

Şirket, belediyenin sunduğu standart çevre temizlik hizmetleri karşılığında zaten Çevre Temizlik Vergisi ödediğini belirterek uygulamaya itiraz etti. Av. Dr. Ali Önal'ın başvurusu ile konu önce Eskişehir İdare Mahkemesi'ne taşındı; İdare Mahkemesi dosyanın görevli olmadığına karar vererek konunun Vergi Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini bildirdi.

Mahkemenin gerekçesi ve sonuç:

Eskişehir 1. Vergi Mahkemesi, kararında Çevre Kanunu'nun 11. maddesi çerçevesinde katı atık bertarafı ve ilgili vergi/bedel tahakkuklarında yetkinin defterdarlıklarda olduğunu vurguladı. Mahkeme, belediyelerin bu tür KDV dahil tahsilatlar yapma yetkisinin bulunmadığını ve Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan tahakkukun hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Kararın, benzer uygulamalarla karşılaşan işletmeler ve vatandaşlar açısından emsal nitelik taşıdığı belirtildi. Av. Dr. Ali Önal, müvekkili adına yürütülen süreç sonucunda alınan iade kararının, belediyelerin vergi tahsiline ilişkin yetki sınırlarını netleştirdiğini söyledi.

Bu karar, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler karşılığında daha önce tahsil edilen benzer bedellerin hukuka uygunluğunun sorgulanmasına yol açabilir; vatandaşlar ve işletmeler benzer durumlarda hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir.

TİCARET HUKUKU UZMANI AV. DR. ALİ ÖNAL