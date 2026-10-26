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Veteriner eğitiminde sanal dönüşüm: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde dijital ekosistem kuruluyor

ADÜ Veteriner Fakültesi'nde Doç. Dr. İsmail Gökçe Yıldırım yürütücülüğünde 4,2 milyon TL'lik dijital eğitim projesi kabul edildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Veteriner eğitiminde sanal dönüşüm: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde dijital ekosistem kuruluyor

Adü veteriner fakültesinde dijital eğitim projesi resmen onaylandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu tarafından kabul edilen proje, Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı tarafından hayata geçirilecek. Projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. İsmail Gökçe Yıldırım üstleniyor ve proje bütçesi 4,2 milyon TL olarak belirlendi.

Bu yeni girişim, daha önce başarıyla tamamlanan DijiLab çalışmasının üzerine inşa edilerek fakülte için dijital eğitimi genişletmeyi hedefliyor. Proje, yalnızca donanım teminiyle sınırlı kalmayıp öğretim materyalleri ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin dijitalleştirilmesini de kapsıyor.

altyapı ve donanım:

Proje kapsamında merkezi sunucu altyapısı ile birlikte sanal gerçeklik (VR) gözlükleri, yüksek performanslı bilgisayarlar, dokunmatik eğitim ekranları, tabletler, 360 kameralar ve üç boyutlu yazıcılar gibi donanımlar geniş ölçekli olarak kurulacak. Bu araçlar, uygulamalı eğitimin simülasyon ve modelleme olanaklarını önemli ölçüde artıracak şekilde entegre edilecek.

eğitim hedefleri ve etkinlik ölçümü:

Yeni geliştirilecek dijital platform ve eğitim materyalleriyle öğrencilerin pratik uygulama imkânlarının artırılması amaçlanıyor. Proje, eğitim etkinliğini ölçülebilir yöntemlerle değerlendirmeyi hedefleyerek öğrenme çıktılarını belgelemeyi ve analitik veriye dayalı iyileştirme süreçleri oluşturmayı öngörüyor. Böylece fakültenin dijital eğitim altyapısı güçlendirilirken öğretim yöntemleri de modern eğitim standartlarına yakınsayacak.

Veteriner hekimliği eğitiminde simülasyon, üç boyutlu modelleme ve uzaktan erişimli etkileşimli eğitim materyallerinin kullanımı, öğrencilerin uygulama olanaklarını artırırken saha hazırlığını da destekleyecek. Proje, fakültenin eğitim kapasitesini ve teknoloji entegrasyonunu uzun vadede sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

ADÜ VETERİNER FAKÜLTESİ &quot;DİJİTAL EĞİTİM EKOSİSTEMİ&quot; PROJESİ KABUL EDİLDİ

ADÜ VETERİNER FAKÜLTESİ "DİJİTAL EĞİTİM EKOSİSTEMİ" PROJESİ KABUL EDİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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